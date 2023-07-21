https://sputnik-georgia.ru/20230721/byudzhet-adzharii-rekordno-vyrastet---gotovy-izmeneniya-na-2023-god-279976114.html
Бюджет Аджарии рекордно вырастет - готовы изменения на 2023 год
Бюджет Аджарии рекордно вырастет - готовы изменения на 2023 год
Есть все основания полагать, что уже к 2025 году бюджет автономии составит не менее одного миллиарда лари, заявил глава правительства Аджарии 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T07:01+0400
2023-07-21T07:01+0400
2023-07-21T07:01+0400
грузия
экономика
аджария
новости
торнике рижвадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23425/15/234251597_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df1be1a566f0c05250ee69363a6450c0.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Правительство Аджарии представит в Верховный Совет региона пересмотренный бюджет на 2023 год, и он впервые превысит 600 миллионов лари, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства. По словам главы правительства, увеличение бюджета - заслуга положительных тенденций в экономике, доверия и активности туризма и бизнеса как в стране, так и в регионе. По его словам, практически удвоенный бюджет региона позволит правительству реализовать еще больше социальных и медицинских программ, построить еще больше школ, профинансировать обучение еще большей молодежи, в том числе за рубежом, построить больше дорог и, больше заботиться о развитии Аджарии и его населения. В рамках корректировки бюджета Аджарии на 2023 год объем трансфертов муниципалитетам увеличивается более чем на 32 миллиона лари и составит 150 миллионов лари. Рижваде отметил, что исходя из нынешней возможности увеличения бюджета, есть все основания полагать, что уже к 2025 году он составит не менее одного миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23425/15/234251597_213:0:2033:1365_1920x0_80_0_0_b2f823d673e6efb06cd46abd29c43afe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, аджария, новости, торнике рижвадзе
грузия, экономика, аджария, новости, торнике рижвадзе
Бюджет Аджарии рекордно вырастет - готовы изменения на 2023 год
Есть все основания полагать, что уже к 2025 году бюджет автономии составит не менее одного миллиарда лари, заявил глава правительства Аджарии
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Правительство Аджарии представит в Верховный Совет региона пересмотренный бюджет на 2023 год, и он впервые превысит 600 миллионов лари, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства.
По словам главы правительства, увеличение бюджета - заслуга положительных тенденций в экономике, доверия и активности туризма и бизнеса как в стране, так и в регионе.
"Пять лет назад, в 2018 году, бюджет Аджарской Автономной Республики составлял чуть более 300 миллионов лари, и совсем скоро мы представим в Верховный Совет Аджарской Автономной Республики пересмотренный бюджет на 2023 год, и он впервые превысит 600 миллионов лари", - заявил Рижвадзе.
По его словам, практически удвоенный бюджет региона позволит правительству реализовать еще больше социальных и медицинских программ, построить еще больше школ, профинансировать обучение еще большей молодежи, в том числе за рубежом, построить больше дорог и, больше заботиться о развитии Аджарии и его населения.
В рамках корректировки бюджета Аджарии на 2023 год объем трансфертов муниципалитетам увеличивается более чем на 32 миллиона лари и составит 150 миллионов лари.
Рижваде отметил, что исходя из нынешней возможности увеличения бюджета, есть все основания полагать, что уже к 2025 году он составит не менее одного миллиарда лари.