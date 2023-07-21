https://sputnik-georgia.ru/20230721/byudzhet-adzharii-rekordno-vyrastet---gotovy-izmeneniya-na-2023-god-279976114.html

Бюджет Аджарии рекордно вырастет - готовы изменения на 2023 год

Бюджет Аджарии рекордно вырастет - готовы изменения на 2023 год

Есть все основания полагать, что уже к 2025 году бюджет автономии составит не менее одного миллиарда лари, заявил глава правительства Аджарии 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T07:01+0400

2023-07-21T07:01+0400

2023-07-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Правительство Аджарии представит в Верховный Совет региона пересмотренный бюджет на 2023 год, и он впервые превысит 600 миллионов лари, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства. По словам главы правительства, увеличение бюджета - заслуга положительных тенденций в экономике, доверия и активности туризма и бизнеса как в стране, так и в регионе. По его словам, практически удвоенный бюджет региона позволит правительству реализовать еще больше социальных и медицинских программ, построить еще больше школ, профинансировать обучение еще большей молодежи, в том числе за рубежом, построить больше дорог и, больше заботиться о развитии Аджарии и его населения. В рамках корректировки бюджета Аджарии на 2023 год объем трансфертов муниципалитетам увеличивается более чем на 32 миллиона лари и составит 150 миллионов лари. Рижваде отметил, что исходя из нынешней возможности увеличения бюджета, есть все основания полагать, что уже к 2025 году он составит не менее одного миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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