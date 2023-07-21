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Дожди и жара – какая погода ожидается в Грузии до 25 июля

Дожди и жара – какая погода ожидается в Грузии до 25 июля

В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой 21.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. На фоне высокой температуры до 25 июля ожидаются кратковременные дожди, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Температура воздуха на западе страны поднимется до +28…+30 градусов, а на востоке – до +33…+38. По прогнозам синоптиков, на востоке Грузии возможен и град. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Столбик термометра в дневные часы поднимется до +35…+37 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии