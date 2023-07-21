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Фигуристы Дэвис и Смолкин дебютируют за сборную Грузии на турнире в США

Фигуристы Дэвис и Смолкин дебютируют за сборную Грузии на турнире в США

Федерация фигурного катания на коньках РФ одобрила переход танцевального дуэта в сборную Грузии в июне 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T16:06+0400

2023-07-21T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Танцевальный дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина дебютирует за сборную Грузии 1 августа на турнире Lake Placid Ice Dance International, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани. В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.Турнир Lake Placid Ice Dance International пройдет в Нью-Йорке с 31 июля по 2 августа.Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля.Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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