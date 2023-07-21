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Георгиевский трактат – знаковое событие для истории России и Грузии

Георгиевский трактат – знаковое событие для истории России и Грузии

Георгиевский трактат стал отправной точкой российско-грузинских отношений и именно поэтому спустя 240 лет обсуждение этого документа становится вновь... 21.07.2023, Sputnik Грузия

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Об этом заявила доцент кафедры истории России Гуманитарного факультета Северокавказского федерального университета Ольга Шафранова.В рамках видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, Шафранова рассказала о мероприятиях, которые пройдут в Георгиевске 24 июля – в этот день 240 лет назад в крепости Георгиевск был заключен трактат, по которому Царь Ираклий II признавал покровительство России и частично отказывался от самостоятельной внешней политики, обязываясь своими войсками служить российской императрице. В тот период в Закавказье все более усиливались Иран и Турция."Меняется мир, меняется международная обстановка, меняются геополитические условия, и отношение к крупным знаковым событиям, таким как Георгиевский трактат, ставшим отправной точкой во взаимоотношениях России и Грузии, становится вновь актуальным. Я думаю, что не было бы такого внимания именно к этому договору, если бы он не был знаковым для истории российско-грузинских отношений", – заявила Шафранова.Торжества в честь этой даты пройдут на Ставрополье, в Георгиевске. Для Георгиевского округа подписание документа, имевшего большое международное значение, – особенное событие. Именно поэтому здесь готовят целый ряд торжественных мероприятий, первым из которых станет уже размещенная в городском историко-краеведческом музее выставка.Одним из главных событий станет международный круглый стол "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы (к 240-летию Георгиевского трактата)", в котором примут участие также представители грузинской стороны. Мероприятие состоится на базе георгиевского краеведческого музея.

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