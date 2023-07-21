Грузинское творчество: популярный фестиваль "Арт-Гени 2023" в Тбилиси – фото
Фестиваль народного творчества "Арт-Гени 2023" открылся на территории Этнографического музея в столице Грузии.
Фестиваль народного творчества "Арт-Гени 2023" открылся на территории Этнографического музея в столице Грузии.
В течение 10 дней перед зрителями будут выступать ансамбли грузинской песни и танца с разных регионов страны.
В течение 10 дней перед зрителями будут выступать ансамбли грузинской песни и танца с разных регионов страны.
На фото - перед гостями фестиваля выступает популярный грузинский ансамбль "Сухишвили".
На фото - перед гостями фестиваля выступает популярный грузинский ансамбль "Сухишвили".
Ансамбль "Сухишвили" впервые в истории выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени 2023".
Ансамбль "Сухишвили" впервые в истории выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени 2023".
В этом году фестиваль "Арт-Гени 2023" юбилейный, он проводится уже в 20 раз.
В этом году фестиваль "Арт-Гени 2023" юбилейный, он проводится уже в 20 раз.
На фестивале его участники не только танцуют, но и поют.
На фестивале его участники не только танцуют, но и поют.
С большой сцены на территории Этнографического музея звучат разные песни со всех уголков Грузии.
С большой сцены на территории Этнографического музея звучат разные песни со всех уголков Грузии.
Тут же на территории музея множество уголков, где можно попробовать блюда грузинской кухни.
Тут же на территории музея множество уголков, где можно попробовать блюда грузинской кухни.
Шашлыки готовят прямо под открытым небом, на свежем воздухе.
Шашлыки готовят прямо под открытым небом, на свежем воздухе.
Тут и грузинские сладости, и сувениры, и изделия ручной работы, и все можно приобрести, если понравится.
Тут и грузинские сладости, и сувениры, и изделия ручной работы, и все можно приобрести, если понравится.
И как же без грузинского вина?
И как же без грузинского вина?
На фестивале широко представлены работы грузинских мастеров и ремесленников.
На фестивале широко представлены работы грузинских мастеров и ремесленников.
Среди гостей фестиваля много туристов и иностранцев.
Среди гостей фестиваля много туристов и иностранцев.
Этнографический музей Грузии, где проводится такое крупное событие в сфере культуры, принимает "Арт-Гени" по традиции уже все последние годы.
Этнографический музей Грузии, где проводится такое крупное событие в сфере культуры, принимает "Арт-Гени" по традиции уже все последние годы.
Организаторы фестиваля считают, что в этом году его посетят более 40 тысяч человек.
Организаторы фестиваля считают, что в этом году его посетят более 40 тысяч человек.
А вечерами на большой сцене проводятся концерты. Как правило, начало программы после 20:00.
А вечерами на большой сцене проводятся концерты. Как правило, начало программы после 20:00.
Вход на фестиваль для детей до 12 лет бесплатный, но обязательно в сопровождении взрослых.
Вход на фестиваль для детей до 12 лет бесплатный, но обязательно в сопровождении взрослых.