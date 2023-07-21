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Грузинское творчество: популярный фестиваль "Арт-Гени 2023" в Тбилиси – фото
Грузинское творчество: популярный фестиваль "Арт-Гени 2023" в Тбилиси – фото
На территории Этнографического музея в Тбилиси в течение 10 дней будет проходить популярный фестиваль народного творчества "Арт-Гени 2023". Смотрите в... 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T13:03+0400
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Фестиваль "Арт-Гени" – это крупное событие в культурной жизни Грузии. Он уже стал традиционным и ежегодно его проведения ждут десятки тысяч людей. За время проведения фестиваля его посещают обычно не менее 40 тысяч человек.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, народное творчество и культура грузии, творчество, культура, культурная жизнь грузии, грузинская культура, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, фотография, мультимедиа, народное творчество и культура грузии, творчество, культура, культурная жизнь грузии, грузинская культура, фото

Грузинское творчество: популярный фестиваль "Арт-Гени 2023" в Тбилиси – фото

13:03 21.07.2023 (обновлено: 13:18 21.07.2023)
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На территории Этнографического музея в Тбилиси в течение 10 дней будет проходить популярный фестиваль народного творчества "Арт-Гени 2023". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры с фестиваля
Фестиваль "Арт-Гени" – это крупное событие в культурной жизни Грузии. Он уже стал традиционным и ежегодно его проведения ждут десятки тысяч людей. За время проведения фестиваля его посещают обычно не менее 40 тысяч человек.
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль народного творчества "Арт-Гени 2023" открылся на территории Этнографического музея в столице Грузии.

Фестиваль народного творчества &quot;Арт-Гени 2023&quot; открылся на территории Этнографического музея в столице Грузии. - Sputnik Грузия
1/17
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль народного творчества "Арт-Гени 2023" открылся на территории Этнографического музея в столице Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

В течение 10 дней перед зрителями будут выступать ансамбли грузинской песни и танца с разных регионов страны.

В течение 10 дней перед зрителями будут выступать ансамбли грузинской песни и танца с разных регионов страны. - Sputnik Грузия
2/17
© photo: Sputnik / Stringer

В течение 10 дней перед зрителями будут выступать ансамбли грузинской песни и танца с разных регионов страны.

© photo: Sputnik / Stringer

На фото - перед гостями фестиваля выступает популярный грузинский ансамбль "Сухишвили".

На фото - перед гостями фестиваля выступает популярный грузинский ансамбль &quot;Сухишвили&quot;. - Sputnik Грузия
3/17
© photo: Sputnik / Stringer

На фото - перед гостями фестиваля выступает популярный грузинский ансамбль "Сухишвили".

© photo: Sputnik / Stringer

Ансамбль "Сухишвили" впервые в истории выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени 2023".

Ансамбль &quot;Сухишвили&quot; впервые в истории выступил на открытии фестиваля &quot;Арт-Гени 2023&quot;. - Sputnik Грузия
4/17
© photo: Sputnik / Stringer

Ансамбль "Сухишвили" впервые в истории выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени 2023".

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году фестиваль "Арт-Гени 2023" юбилейный, он проводится уже в 20 раз.

В этом году фестиваль &quot;Арт-Гени 2023&quot; юбилейный, он проводится уже в 20 раз. - Sputnik Грузия
5/17
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году фестиваль "Арт-Гени 2023" юбилейный, он проводится уже в 20 раз.

© photo: Sputnik / Stringer

На фестивале его участники не только танцуют, но и поют.

На фестивале его участники не только танцуют, но и поют. - Sputnik Грузия
6/17
© photo: Sputnik / Stringer

На фестивале его участники не только танцуют, но и поют.

© photo: Sputnik / Stringer

С большой сцены на территории Этнографического музея звучат разные песни со всех уголков Грузии.

С большой сцены на территории Этнографического музея звучат разные песни со всех уголков Грузии. - Sputnik Грузия
7/17
© photo: Sputnik / Stringer

С большой сцены на территории Этнографического музея звучат разные песни со всех уголков Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же на территории музея множество уголков, где можно попробовать блюда грузинской кухни.

Тут же на территории музея множество уголков, где можно попробовать блюда грузинской кухни. - Sputnik Грузия
8/17
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же на территории музея множество уголков, где можно попробовать блюда грузинской кухни.

© photo: Sputnik / Stringer

Шашлыки готовят прямо под открытым небом, на свежем воздухе.

Шашлыки готовят прямо под открытым небом, на свежем воздухе. - Sputnik Грузия
9/17
© photo: Sputnik / Stringer

Шашлыки готовят прямо под открытым небом, на свежем воздухе.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут и грузинские сладости, и сувениры, и изделия ручной работы, и все можно приобрести, если понравится.

Тут и грузинские сладости, и сувениры, и изделия ручной работы, и все можно приобрести, если понравится. - Sputnik Грузия
10/17
© photo: Sputnik / Stringer

Тут и грузинские сладости, и сувениры, и изделия ручной работы, и все можно приобрести, если понравится.

© photo: Sputnik / Stringer

И как же без грузинского вина?

И как же без грузинского вина? - Sputnik Грузия
11/17
© photo: Sputnik / Stringer

И как же без грузинского вина?

© photo: Sputnik / Stringer

На фестивале широко представлены работы грузинских мастеров и ремесленников.

На фестивале широко представлены работы грузинских мастеров и ремесленников. - Sputnik Грузия
12/17
© photo: Sputnik / Stringer

На фестивале широко представлены работы грузинских мастеров и ремесленников.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди гостей фестиваля много туристов и иностранцев.

Среди гостей фестиваля много туристов и иностранцев. - Sputnik Грузия
13/17
© photo: Sputnik / Stringer

Среди гостей фестиваля много туристов и иностранцев.

© photo: Sputnik / Stringer

Этнографический музей Грузии, где проводится такое крупное событие в сфере культуры, принимает "Арт-Гени" по традиции уже все последние годы.

Этнографический музей Грузии, где проводится такое крупное событие в сфере культуры, принимает &quot;Арт-Гени&quot; по традиции уже все последние годы. - Sputnik Грузия
14/17
© photo: Sputnik / Stringer

Этнографический музей Грузии, где проводится такое крупное событие в сфере культуры, принимает "Арт-Гени" по традиции уже все последние годы.

© photo: Sputnik / Stringer

Организаторы фестиваля считают, что в этом году его посетят более 40 тысяч человек.

Организаторы фестиваля считают, что в этом году его посетят более 40 тысяч человек. - Sputnik Грузия
15/17
© photo: Sputnik / Stringer

Организаторы фестиваля считают, что в этом году его посетят более 40 тысяч человек.

© photo: Sputnik / Stringer

А вечерами на большой сцене проводятся концерты. Как правило, начало программы после 20:00.

А вечерами на большой сцене проводятся концерты. Как правило, начало программы после 20:00. - Sputnik Грузия
16/17
© photo: Sputnik / Stringer

А вечерами на большой сцене проводятся концерты. Как правило, начало программы после 20:00.

© photo: Sputnik / Stringer

Вход на фестиваль для детей до 12 лет бесплатный, но обязательно в сопровождении взрослых.

Вход на фестиваль для детей до 12 лет бесплатный, но обязательно в сопровождении взрослых. - Sputnik Грузия
17/17
© photo: Sputnik / Stringer

Вход на фестиваль для детей до 12 лет бесплатный, но обязательно в сопровождении взрослых.

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