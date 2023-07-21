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Грузинское творчество: популярный фестиваль "Арт-Гени 2023" в Тбилиси – фото

Грузинское творчество: популярный фестиваль "Арт-Гени 2023" в Тбилиси – фото

На территории Этнографического музея в Тбилиси в течение 10 дней будет проходить популярный фестиваль народного творчества "Арт-Гени 2023". Смотрите в... 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T13:03+0400

2023-07-21T13:03+0400

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Фестиваль "Арт-Гени" – это крупное событие в культурной жизни Грузии. Он уже стал традиционным и ежегодно его проведения ждут десятки тысяч людей. За время проведения фестиваля его посещают обычно не менее 40 тысяч человек.

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