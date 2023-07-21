https://sputnik-georgia.ru/20230721/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-279976524.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2023 года вырос почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,3 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 34%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ в первом полугодии 2023 года вывезли почти 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 45,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 36 тысяч тонн тонн ферросплавов, почти 30 тысяч тонн натурального виноградного вина, а также 3,8 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России также завезли 462,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, более 329 тысяч тонн природного и попутного газов, 85,8 тысячи тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки, 52,5 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, почти 50 тысяч тонн кокса и полукокса из угля, лигнита из торфа и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения