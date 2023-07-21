https://sputnik-georgia.ru/20230721/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-279976524.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T09:01+0400
2023-07-21T09:01+0400
2023-07-21T09:01+0400
грузия
экономика
россия
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузино-российские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24867/46/248674648_0:162:1601:1062_1920x0_80_0_0_4c355e4fd13d1ae0edcde0ba689def56.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2023 года вырос почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,3 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 34%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ в первом полугодии 2023 года вывезли почти 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 45,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 36 тысяч тонн тонн ферросплавов, почти 30 тысяч тонн натурального виноградного вина, а также 3,8 тысячи легковых автомобилей и так далее. Из России также завезли 462,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, более 329 тысяч тонн природного и попутного газов, 85,8 тысячи тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки, 52,5 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, почти 50 тысяч тонн кокса и полукокса из угля, лигнита из торфа и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24867/46/248674648_42:0:1458:1062_1920x0_80_0_0_d4068473348649ee26dedb7ae61ae5fb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2023 года вырос почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,3 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 34%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-июнь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
343,9
34,0
Импорт
927,3
31,2
Всего
1 271,2
31,9
Из Грузии в РФ в первом полугодии 2023 года вывезли почти 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 45,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, более 36 тысяч тонн тонн ферросплавов, почти 30 тысяч тонн натурального виноградного вина, а также 3,8 тысячи легковых автомобилей и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июнь 2023 года
Товар
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
81,8
41,4
Легковые автомобили
52,5
274,1
Ферросплавы
45,4
-47,3
Газированные напитки
33,3
168,5
Минеральные воды
32,7
76,2
Из России также завезли 462,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, более 329 тысяч тонн природного и попутного газов, 85,8 тысячи тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки, 52,5 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, почти 50 тысяч тонн кокса и полукокса из угля, лигнита из торфа и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июнь 2023 года
Товар
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
320,9
74,6
Газ
86,4
114,8
Стеклянная тара
27,7
142,2
Пшеничная мука
24,4
-15,4
Кокс
21,7
-27,5
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.