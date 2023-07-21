https://sputnik-georgia.ru/20230721/kampaniya-vokrug-saakashvili-byla-napravlena-na-ochernenie-gruzii--kaladze-280017644.html

Кампания вокруг Саакашвили была направлена на очернение Грузии – Каладзе

Кампания вокруг Саакашвили была направлена на очернение Грузии – Каладзе

В кампании по освобождению экс-президента Грузии было много лжи и грязи, отметил мэр 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T15:22+0400

2023-07-21T15:22+0400

2023-07-21T16:00+0400

политика

грузия

новости

украина

каха каладзе

тбилиси

сша

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/278017472_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_959c94c9db2d9f1c9be61352a0f9137e.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Данные, обнародованные департаментом юстиции США, подтвердили, что кампания вокруг осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили была построена на лжи и направлена против Грузии и грузинского народа, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. На днях департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний – Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. В декларациях этих компаний приведены в том числе заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ. По его словам, к сожалению, все это было замаскировано лоббистами. Из указанных документов выясняется, что как принятые резолюции, так и сделанные заявления были фарсом, отметил Каладзе. "Все это они делали из-за денег. Это называется печальной политикой, что очень разочаровывает. Плохо, что к этому были причастны представители наших дружественных зарубежных стран", – заявил Каладзе. Как отметил Каладзе, у многих людей были вопросы касательно состояния здоровья Саакашвили. А сегодня, по его словам, все стало ясно, почему Саакашвили "умирал" по десять раз в день. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>"Я много раз говорил и повторю, что все должны быть добры и извиниться, в том числе высокопоставленные лица, европарламентарии, которые своими одиозными заявлениями оскорбляли Конституцию Грузии и грузинский народ. Они не наши друзья, а друзья конкретной политической партии, и у них есть лишь интерес свергнуть власть", – подчеркнул Каладзе. Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Саакашвили действует против интересов Грузии – вице-премьер о скандальных материалах>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Санкции против Грузии, резолюции ЕП, польские врачи – работа лоббистов Саакашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, украина, каха каладзе, тбилиси, сша, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, возвращение и арест саакашвили