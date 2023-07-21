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Лига конференций УЕФА - результаты выступлений грузинских клубов
Лига конференций УЕФА - результаты выступлений грузинских клубов
В следующий круг вышло три клуба из Грузии, "Дила" и "Торпедо" продолжат выступление в Лиге конференций, а неудачник Лиги чемпионов - тбилисское "Динамо"... 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T07:32+0400
2023-07-21T07:32+0400
2023-07-21T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Три грузинских футбольных клуба - "Динамо" Батуми, горийское "Дила" и кутаисское "Торпедо" в четверг провели ответные матчи в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Победа при погасшем освещении В ответном матче Лиги конференций горийское "Дила" обыграло дома "Дунайску Стреду" - 2:0 и стала первой грузинской командой, вышедшей во второй этап. После поражения 1:2 в Словакии горийцам была нужна только победа. Счет открыл барбадосский нападающий горийцев Терри Гайл после передачи Торнике Дзоценидзе, оставшись один на один с голкипером — 1:0. На 72-й минуте игра была временно остановлена, так как погас свет. Однако вскоре проблема была решена, и игра возобновилась. Горийцы продолжили атаковать и на 85-й минуте вновь достигли цели. Алеф Сантос во второй раз порадовал болельщиков – капитан "Дила" сильнейшим ударом из штрафной площади увеличил преимущество - 2:0. Домашние стены не помогли В домашнем матче еще один грузинский клуб "Динамо" Батуми проиграл албанской "Тиране" - 1:2 и покинул Лигу конференций. После того, как матч в Албании завершился со счетом 1:1, батумское "Динамо" имело шанс на выход в следующий раунд. Во встрече на "Батуми Арене" вице-чемпион Албании вышел вперед на 28-й минуте –0:1. После перерыва батумцы попытались сломить оборону албанцев и создали два опасных момента.На 78-й минуте атака албанцев завершилась голом Эрдита Делиу. Вице-чемпиону Грузии удалось сократить отставание на 90-й минуте - Капанадзе завершил атаку голом. Но оставшегося времени не хватило, чтобы забить еще один гол и довести основное время до ничьи. Серия пенальти В еще одной встрече кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти. После гола на 12-й минуте на протяжении всего матча лидировали хозяева. Лишь в дополнительные минуты второго тайма (90+2) после паса Арабидзе забил Мераб Гигаури 1:1. Судьба встречи решалась в дополнительное время, но командам не хватило 30 минут, чтобы выявить победителя. Настал черед серии послематчевых пенальти. Здесь более точными оказались гости - вратарь кутаисцев смог отразить два удара. Первый матч завершился вничью - 2:2. "Торпедо" пробилось во второй отборочный этап Лиги конференций, где встретится с казахстанским "Актобе". Накануне в ответном матче первого квалификационного этапа Лиги чемпионов тбилисское "Динамо" проиграло казахстанской "Астане" - 1:2 и продолжит борьбу во втором раунде Лиге конференций. Первый матч в столице Казахстана закончился со счетом 1:1. В Лиге конференций играют 32 команды, правда прямого места в групповой этап не получает никто. В группу через квалификацию попадают 22 клуба, еще 10 участников сформируют вылетевшие из плей-оффа Лиги Европы. Всех разделят на восемь групп по четыре клуба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, уефа, лига чемпионов уефа, лига европы уефа, фк "динамо" батуми, фк "динамо" тбилиси, фк "дила", фк "торпедо" кутаиси
грузия, спорт, новости, уефа, лига чемпионов уефа, лига европы уефа, фк "динамо" батуми, фк "динамо" тбилиси, фк "дила", фк "торпедо" кутаиси
Лига конференций УЕФА - результаты выступлений грузинских клубов
В следующий круг вышло три клуба из Грузии, "Дила" и "Торпедо" продолжат выступление в Лиге конференций, а неудачник Лиги чемпионов - тбилисское "Динамо", будет выступать в Лиге Европы
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Три грузинских футбольных клуба - "Динамо" Батуми, горийское "Дила" и кутаисское "Торпедо" в четверг провели ответные матчи в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Победа при погасшем освещении
В ответном матче Лиги конференций горийское "Дила" обыграло дома "Дунайску Стреду" - 2:0 и стала первой грузинской командой, вышедшей во второй этап.
После поражения 1:2 в Словакии горийцам была нужна только победа. Счет открыл барбадосский нападающий горийцев Терри Гайл после передачи Торнике Дзоценидзе, оставшись один на один с голкипером — 1:0.
На 72-й минуте игра была временно остановлена, так как погас свет. Однако вскоре проблема была решена, и игра возобновилась.
Горийцы продолжили атаковать и на 85-й минуте вновь достигли цели. Алеф Сантос во второй раз порадовал болельщиков – капитан "Дила" сильнейшим ударом из штрафной площади увеличил преимущество - 2:0.
Домашние стены не помогли
В домашнем матче еще один грузинский клуб "Динамо" Батуми проиграл албанской "Тиране" - 1:2 и покинул Лигу конференций.
После того, как матч в Албании завершился со счетом 1:1, батумское "Динамо" имело шанс на выход в следующий раунд. Во встрече на "Батуми Арене" вице-чемпион Албании вышел вперед на 28-й минуте –0:1.
После перерыва батумцы попытались сломить оборону албанцев и создали два опасных момента.На 78-й минуте атака албанцев завершилась голом Эрдита Делиу.
Вице-чемпиону Грузии удалось сократить отставание на 90-й минуте - Капанадзе завершил атаку голом. Но оставшегося времени не хватило, чтобы забить еще один гол и довести основное время до ничьи.
Серия пенальти
В еще одной встрече кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти. После гола на 12-й минуте на протяжении всего матча лидировали хозяева. Лишь в дополнительные минуты второго тайма (90+2) после паса Арабидзе забил Мераб Гигаури 1:1.
Судьба встречи решалась в дополнительное время, но командам не хватило 30 минут, чтобы выявить победителя. Настал черед серии послематчевых пенальти.
Здесь более точными оказались гости - вратарь кутаисцев смог отразить два удара.
Первый матч завершился вничью - 2:2.
"Торпедо" пробилось во второй отборочный этап Лиги конференций, где встретится с казахстанским "Актобе".
Накануне в ответном матче первого квалификационного этапа Лиги чемпионов тбилисское "Динамо" проиграло казахстанской "Астане" - 1:2 и продолжит борьбу во втором раунде Лиге конференций. Первый матч в столице Казахстана закончился со счетом 1:1.
В Лиге конференций играют 32 команды, правда прямого места в групповой этап не получает никто. В группу через квалификацию попадают 22 клуба, еще 10 участников сформируют вылетевшие из плей-оффа Лиги Европы. Всех разделят на восемь групп по четыре клуба.