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Лига конференций УЕФА - результаты выступлений грузинских клубов

Лига конференций УЕФА - результаты выступлений грузинских клубов

В следующий круг вышло три клуба из Грузии, "Дила" и "Торпедо" продолжат выступление в Лиге конференций, а неудачник Лиги чемпионов - тбилисское "Динамо"... 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T07:32+0400

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2023-07-21T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Три грузинских футбольных клуба - "Динамо" Батуми, горийское "Дила" и кутаисское "Торпедо" в четверг провели ответные матчи в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Победа при погасшем освещении В ответном матче Лиги конференций горийское "Дила" обыграло дома "Дунайску Стреду" - 2:0 и стала первой грузинской командой, вышедшей во второй этап. После поражения 1:2 в Словакии горийцам была нужна только победа. Счет открыл барбадосский нападающий горийцев Терри Гайл после передачи Торнике Дзоценидзе, оставшись один на один с голкипером — 1:0. На 72-й минуте игра была временно остановлена, так как погас свет. Однако вскоре проблема была решена, и игра возобновилась. Горийцы продолжили атаковать и на 85-й минуте вновь достигли цели. Алеф Сантос во второй раз порадовал болельщиков – капитан "Дила" сильнейшим ударом из штрафной площади увеличил преимущество - 2:0. Домашние стены не помогли В домашнем матче еще один грузинский клуб "Динамо" Батуми проиграл албанской "Тиране" - 1:2 и покинул Лигу конференций. После того, как матч в Албании завершился со счетом 1:1, батумское "Динамо" имело шанс на выход в следующий раунд. Во встрече на "Батуми Арене" вице-чемпион Албании вышел вперед на 28-й минуте –0:1. После перерыва батумцы попытались сломить оборону албанцев и создали два опасных момента.На 78-й минуте атака албанцев завершилась голом Эрдита Делиу. Вице-чемпиону Грузии удалось сократить отставание на 90-й минуте - Капанадзе завершил атаку голом. Но оставшегося времени не хватило, чтобы забить еще один гол и довести основное время до ничьи. Серия пенальти В еще одной встрече кутаисское "Торпедо" обыграло боснийский клуб "Сараево" в гостях в серии пенальти. После гола на 12-й минуте на протяжении всего матча лидировали хозяева. Лишь в дополнительные минуты второго тайма (90+2) после паса Арабидзе забил Мераб Гигаури 1:1. Судьба встречи решалась в дополнительное время, но командам не хватило 30 минут, чтобы выявить победителя. Настал черед серии послематчевых пенальти. Здесь более точными оказались гости - вратарь кутаисцев смог отразить два удара. Первый матч завершился вничью - 2:2. "Торпедо" пробилось во второй отборочный этап Лиги конференций, где встретится с казахстанским "Актобе". Накануне в ответном матче первого квалификационного этапа Лиги чемпионов тбилисское "Динамо" проиграло казахстанской "Астане" - 1:2 и продолжит борьбу во втором раунде Лиге конференций. Первый матч в столице Казахстана закончился со счетом 1:1. В Лиге конференций играют 32 команды, правда прямого места в групповой этап не получает никто. В группу через квалификацию попадают 22 клуба, еще 10 участников сформируют вылетевшие из плей-оффа Лиги Европы. Всех разделят на восемь групп по четыре клуба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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