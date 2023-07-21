https://sputnik-georgia.ru/20230721/presechena-kontrabanda-zolota-na-granitse-gruzii-s-armeniey--zaderzhan-inostranets-279994608.html

Пресечена контрабанда золота на границе Грузии с Арменией – задержан иностранец

Пресечена контрабанда золота на границе Грузии с Арменией – задержан иностранец

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T12:09+0400

2023-07-21T12:09+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Иностранца уличили в незаконном ввозе 935 граммов золотых изделий в Грузию через ТПП "Садахло автомобильный" (грузино-армянская граница), говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии. Задержать правонарушителя удалось благодаря совместной работе сотрудников Следственной службы и Таможенного департамента Службы доходов. Контрабанду на миллион долларов пресекли на границе Грузии с Россией>>Следствие установило, что обвиняемый тайно провез в Грузию 935 граммов золотых изделий, общая таможенная стоимость которых составляет 152 241 лари (60 тысяч долларов). Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенные в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде штрафа или заключения на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, армения, следственная служба минфина грузии