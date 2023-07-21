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Пресечена контрабанда золота на границе Грузии с Арменией – задержан иностранец
Пресечена контрабанда золота на границе Грузии с Арменией – задержан иностранец
Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T12:09+0400
2023-07-21T12:09+0400
2023-07-21T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Иностранца уличили в незаконном ввозе 935 граммов золотых изделий в Грузию через ТПП "Садахло автомобильный" (грузино-армянская граница), говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии. Задержать правонарушителя удалось благодаря совместной работе сотрудников Следственной службы и Таможенного департамента Службы доходов. Контрабанду на миллион долларов пресекли на границе Грузии с Россией>>Следствие установило, что обвиняемый тайно провез в Грузию 935 граммов золотых изделий, общая таможенная стоимость которых составляет 152 241 лари (60 тысяч долларов). Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенные в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде штрафа или заключения на срок от пяти до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, армения, следственная служба минфина грузии
грузия, происшествия, новости, армения, следственная служба минфина грузии
Пресечена контрабанда золота на границе Грузии с Арменией – задержан иностранец
12:09 21.07.2023 (обновлено: 12:25 21.07.2023)
Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Иностранца уличили в незаконном ввозе 935 граммов золотых изделий в Грузию через ТПП "Садахло автомобильный" (грузино-армянская граница), говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии.
Задержать правонарушителя удалось благодаря совместной работе сотрудников Следственной службы и Таможенного департамента Службы доходов.
Следствие установило, что обвиняемый тайно провез в Грузию 935 граммов золотых изделий, общая таможенная стоимость которых составляет 152 241 лари (60 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенные в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде штрафа или заключения на срок от пяти до семи лет.