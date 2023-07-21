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Просто смешно: военный эксперт Литовкин о подготовленных НАТО бойцах ВСУ
Просто смешно: военный эксперт Литовкин о подготовленных НАТО бойцах ВСУ
Зеленский разрешил присваивать офицерские звания без профильного образования, что прямо говорит об острой нехватке личного состава 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T10:55+0400
2023-07-21T10:55+0400
2023-07-21T10:56+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Почему 63 тысячи подготовленных в западных странах бойцов ВСУ оказались бесполезны на поле боя? Что Россия уничтожила двумя массированными ударами по Одессе? Почему на Западе все больше говорят о провалах украинского наступления? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, одесса, нато, политика, видео
мультимедиа, видео, одесса, нато, политика, видео
Просто смешно: военный эксперт Литовкин о подготовленных НАТО бойцах ВСУ
10:55 21.07.2023 (обновлено: 10:56 21.07.2023)
Зеленский разрешил присваивать офицерские звания без профильного образования, что прямо говорит об острой нехватке личного состава
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Почему 63 тысячи подготовленных в западных странах бойцов ВСУ оказались бесполезны на поле боя? Что Россия уничтожила двумя массированными ударами по Одессе? Почему на Западе все больше говорят о провалах украинского наступления?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.