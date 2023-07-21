https://sputnik-georgia.ru/20230721/prosto-smeshno-voennyy-ekspert-litovkin-o-podgotovlennykh-nato-boytsakh-vsu-279989866.html

Просто смешно: военный эксперт Литовкин о подготовленных НАТО бойцах ВСУ

Просто смешно: военный эксперт Литовкин о подготовленных НАТО бойцах ВСУ

Зеленский разрешил присваивать офицерские звания без профильного образования, что прямо говорит об острой нехватке личного состава 21.07.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Почему 63 тысячи подготовленных в западных странах бойцов ВСУ оказались бесполезны на поле боя? Что Россия уничтожила двумя массированными ударами по Одессе? Почему на Западе все больше говорят о провалах украинского наступления? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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