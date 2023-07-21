https://sputnik-georgia.ru/20230721/putin-zapad-nedovolen-nastupleniem-armii-ukrainy-280023309.html

Путин: Запад недоволен наступлением армии Украины

Путин: Запад недоволен наступлением армии Украины

Российское командование специальной военной операции действует профессионально, заявил президент России 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T18:05+0400

2023-07-21T18:05+0400

2023-07-21T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет. Направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт российской армии также не приносит результатов, добавил он.При этом, по замечанию президента, российское командование специальной военной операции действует профессионально.Путин подчеркнул, что российские солдаты и офицеры выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически.Говоря о политике украинских властей, российский лидер заявил, что "если они хотят что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами", то это их дело, Россия вмешиваться не будет.Он добавил, что киевский режим готов пойти на все, чтобы продлить свое существование."Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землей", – сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Путин сравнил киевский режим с "их идейными предшественниками – петлюровцами", которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни.Такие предатели и сегодня готовы "открыть ворота" для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину, заявил Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, политика, украина, польша, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины