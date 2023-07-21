Пять секретов красоты и молодости от Нани Брегвадзе
12:47 21.07.2023 (обновлено: 13:14 21.07.2023)
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
© photo : courtesy of Emin Agalarov
Легенде грузинской эстрады, которую по праву называют "королевой романса", Нани Брегвадзе сегодня исполнилось 87 лет
Еще в свой 80-летний юбилей артистка сказала: "Что такое 80 лет? Эта цифра абсолютно ничего не значит". И ведь была абсолютно права, так как выглядит Нани Брегвадзе всегда прекрасно. Элегантности, изящности и изысканности Брегвадзе могут позавидовать многие и сегодня.
Поэтому Sputnik Грузия решил поделиться секретами красоты королевы грузинской эстрады. Берите на заметку советы грузинской примадонны.
Стиль как второе "я"
Нани Георгиевна считает, что главное прислушиваться к своей интуиции, а не следовать моде. "Стиль – это мое второе "я", – говорит Брегвадзе. А чтобы это "я" не терять, нужно слушать свой внутренний голос.
"Бывает так, что и нравится вещь, и сидит хорошо, надеваешь ее, а внутренний голос шепчет: "Не твое". Проверяется это лучше всего на концертных нарядах. Сцена не терпит фальши", – говорит артистка.
Однако это не все! Вкус, как утверждает Нани Георгиевна, проявляется не только в одежде, он виден и в поведении, и в манерах. Здесь и ощущается тот самый артистократизм Брегвадзе.
Приучаем с детства
Конечно, обучиться можно чему угодно, и даже приобрести чувство стиля. Но некоторым, как и Нани Брегвадзе, это прививали с самого детства.
"Я вспоминаю сейчас, как мама и мои тети по отцовской линии по воскресеньям водили меня в оперу. Каждую неделю мне шили новое платье! Одно из них – шелковое с воланами, густого винного цвета, помню до сих пор", – вспоминала Брегвадзе.
Ботокс? Почему нет? (но не перебарщиваем)
Нани Брегвадзе также в целом не выступала против косметических "уколов красоты". По словам артистки, можно проводить любые манипуляции, но главное помнить о мере.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПевица Нани Брегвадзе
Певица Нани Брегвадзе
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Если вы хотите выглядеть хорошо, не стесняйтесь и делайте то, что вам идет. Что хотите, то и делайте. И операции тоже делайте. И глаза тоже делайте. Но это надо делать в меру. Чтобы не бросалось в глаза", – сказала Нани.
Генетика
Тут вы, конечно, бессильны – обстоятельства не от вас зависят. Однако в случае с Нани Брегвадзе генетика играет также важную роль. Артистка отмечала, что красота и аристократизм достались ей по наследству. Очень красивыми и ухоженными до глубокой старости, по ее словам, были как бабушка, так и прабабушка.
Уметь "наводить" красоту
Воспользоваться услугами стилистов можно не всегда, а вот приводить себя в порядок нужно. Так вот, у Нани Георгиевны не было возможности пойти к стилистам во время гастролей с "Орэра".
"И вот я сидела перед зеркалом, пока они там что-то пели, изучала себя. Поднимала нос, укорачивала уши. И замечала, что прическа не годится. Не нравится. Брала ножницы и начинала себя стричь", – вспоминала Нани.
© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанкГрузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций "Тбилисоба" в квартале Абанотубани
Грузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций "Тбилисоба" в квартале Абанотубани
© photo: Sputnik / Rukhyan/
Это мы к чему? К тому, что себя нужно изучать, понимать, что вам идет, а что нет. И здесь ваш внутренний голос и интуиция вам только помогут.
Ну и наконец, удивитесь ли вы, если под конец мы скажем, что красота внутренняя важнее внешней? Неписанный закон – чем человек добрее и чище, тем он прекраснее и внешне.
"Открывая утром глаза, первое, что вы должны себе говорить: "Как прекрасна жизнь" и желать всем добра. Злость душит, и от вас моментально исходят плохие флюиды. Я много чего пережила, но никогда не концентрируюсь на плохом, в моей памяти откладывается только хорошее", – говорит Нани Георгиевна.
Наверное, именно благодаря этому Нани Брегвадзе не только икона стиля, но и образец для подражания.