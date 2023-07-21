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https://sputnik-georgia.ru/20230721/pyat-sekretov-krasoty-i-molodosti-ot-nani-bregvadze-279992256.html
Пять секретов красоты и молодости от Нани Брегвадзе
Пять секретов красоты и молодости от Нани Брегвадзе
Легенде грузинской эстрады, которую по праву называют "королевой романса", Нани Брегвадзе сегодня исполнилось 87 лет 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T12:47+0400
2023-07-21T13:14+0400
грузия
культура
нани брегвадзе
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Еще в свой 80-летний юбилей артистка сказала: "Что такое 80 лет? Эта цифра абсолютно ничего не значит". И ведь была абсолютно права, так как выглядит Нани Брегвадзе всегда прекрасно. Элегантности, изящности и изысканности Брегвадзе могут позавидовать многие и сегодня. Поэтому Sputnik Грузия решил поделиться секретами красоты королевы грузинской эстрады. Берите на заметку советы грузинской примадонны. Стиль как второе "я" Нани Георгиевна считает, что главное прислушиваться к своей интуиции, а не следовать моде. "Стиль – это мое второе "я", – говорит Брегвадзе. А чтобы это "я" не терять, нужно слушать свой внутренний голос. "Бывает так, что и нравится вещь, и сидит хорошо, надеваешь ее, а внутренний голос шепчет: "Не твое". Проверяется это лучше всего на концертных нарядах. Сцена не терпит фальши", – говорит артистка. Однако это не все! Вкус, как утверждает Нани Георгиевна, проявляется не только в одежде, он виден и в поведении, и в манерах. Здесь и ощущается тот самый артистократизм Брегвадзе. Приучаем с детства Конечно, обучиться можно чему угодно, и даже приобрести чувство стиля. Но некоторым, как и Нани Брегвадзе, это прививали с самого детства. "Я вспоминаю сейчас, как мама и мои тети по отцовской линии по воскресеньям водили меня в оперу. Каждую неделю мне шили новое платье! Одно из них – шелковое с воланами, густого винного цвета, помню до сих пор", – вспоминала Брегвадзе. Ботокс? Почему нет? (но не перебарщиваем) Нани Брегвадзе также в целом не выступала против косметических "уколов красоты". По словам артистки, можно проводить любые манипуляции, но главное помнить о мере. "Если вы хотите выглядеть хорошо, не стесняйтесь и делайте то, что вам идет. Что хотите, то и делайте. И операции тоже делайте. И глаза тоже делайте. Но это надо делать в меру. Чтобы не бросалось в глаза", – сказала Нани. Генетика Тут вы, конечно, бессильны – обстоятельства не от вас зависят. Однако в случае с Нани Брегвадзе генетика играет также важную роль. Артистка отмечала, что красота и аристократизм достались ей по наследству. Очень красивыми и ухоженными до глубокой старости, по ее словам, были как бабушка, так и прабабушка. Уметь "наводить" красоту Воспользоваться услугами стилистов можно не всегда, а вот приводить себя в порядок нужно. Так вот, у Нани Георгиевны не было возможности пойти к стилистам во время гастролей с "Орэра". "И вот я сидела перед зеркалом, пока они там что-то пели, изучала себя. Поднимала нос, укорачивала уши. И замечала, что прическа не годится. Не нравится. Брала ножницы и начинала себя стричь", – вспоминала Нани. Это мы к чему? К тому, что себя нужно изучать, понимать, что вам идет, а что нет. И здесь ваш внутренний голос и интуиция вам только помогут. Ну и наконец, удивитесь ли вы, если под конец мы скажем, что красота внутренняя важнее внешней? Неписанный закон – чем человек добрее и чище, тем он прекраснее и внешне. "Открывая утром глаза, первое, что вы должны себе говорить: "Как прекрасна жизнь" и желать всем добра. Злость душит, и от вас моментально исходят плохие флюиды. Я много чего пережила, но никогда не концентрируюсь на плохом, в моей памяти откладывается только хорошее", – говорит Нани Георгиевна.Наверное, именно благодаря этому Нани Брегвадзе не только икона стиля, но и образец для подражания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, культура, нани брегвадзе
грузия, культура, нани брегвадзе

Пять секретов красоты и молодости от Нани Брегвадзе

12:47 21.07.2023 (обновлено: 13:14 21.07.2023)
© photo : courtesy of Emin AgalarovНародный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт "Страна цветов" с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов записал дуэт Страна цветов с легендарной грузинской певицей Нани Брегвадзе в память об их общем друге и артисте Вахтанге Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2023
© photo : courtesy of Emin Agalarov
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Легенде грузинской эстрады, которую по праву называют "королевой романса", Нани Брегвадзе сегодня исполнилось 87 лет
Еще в свой 80-летний юбилей артистка сказала: "Что такое 80 лет? Эта цифра абсолютно ничего не значит". И ведь была абсолютно права, так как выглядит Нани Брегвадзе всегда прекрасно. Элегантности, изящности и изысканности Брегвадзе могут позавидовать многие и сегодня.
Поэтому Sputnik Грузия решил поделиться секретами красоты королевы грузинской эстрады. Берите на заметку советы грузинской примадонны.

Стиль как второе "я"

Нани Георгиевна считает, что главное прислушиваться к своей интуиции, а не следовать моде. "Стиль – это мое второе "я", – говорит Брегвадзе. А чтобы это "я" не терять, нужно слушать свой внутренний голос.
© Sputnik / Alex ShlamovНани Брегвадзе
Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2023
Нани Брегвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
"Бывает так, что и нравится вещь, и сидит хорошо, надеваешь ее, а внутренний голос шепчет: "Не твое". Проверяется это лучше всего на концертных нарядах. Сцена не терпит фальши", – говорит артистка.
Однако это не все! Вкус, как утверждает Нани Георгиевна, проявляется не только в одежде, он виден и в поведении, и в манерах. Здесь и ощущается тот самый артистократизм Брегвадзе.

Приучаем с детства

Конечно, обучиться можно чему угодно, и даже приобрести чувство стиля. Но некоторым, как и Нани Брегвадзе, это прививали с самого детства.
© photo: Оnly Georgian / FBНани Брегвадзе
Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2023
Нани Брегвадзе
© photo: Оnly Georgian / FB
"Я вспоминаю сейчас, как мама и мои тети по отцовской линии по воскресеньям водили меня в оперу. Каждую неделю мне шили новое платье! Одно из них – шелковое с воланами, густого винного цвета, помню до сих пор", – вспоминала Брегвадзе.

Ботокс? Почему нет? (но не перебарщиваем)

Нани Брегвадзе также в целом не выступала против косметических "уколов красоты". По словам артистки, можно проводить любые манипуляции, но главное помнить о мере.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПевица Нани Брегвадзе
Певица Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2023
Певица Нани Брегвадзе
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Если вы хотите выглядеть хорошо, не стесняйтесь и делайте то, что вам идет. Что хотите, то и делайте. И операции тоже делайте. И глаза тоже делайте. Но это надо делать в меру. Чтобы не бросалось в глаза", – сказала Нани.

Генетика

Тут вы, конечно, бессильны – обстоятельства не от вас зависят. Однако в случае с Нани Брегвадзе генетика играет также важную роль. Артистка отмечала, что красота и аристократизм достались ей по наследству. Очень красивыми и ухоженными до глубокой старости, по ее словам, были как бабушка, так и прабабушка.

Уметь "наводить" красоту

Воспользоваться услугами стилистов можно не всегда, а вот приводить себя в порядок нужно. Так вот, у Нани Георгиевны не было возможности пойти к стилистам во время гастролей с "Орэра".
"И вот я сидела перед зеркалом, пока они там что-то пели, изучала себя. Поднимала нос, укорачивала уши. И замечала, что прическа не годится. Не нравится. Брала ножницы и начинала себя стричь", – вспоминала Нани.
© photo: Sputnik / Rukhyan / Перейти в фотобанкГрузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций "Тбилисоба" в квартале Абанотубани
Грузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций Тбилисоба в квартале Абанотубани - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2023
Грузинская певица и пианистка, народная артистка СССР Нани Георгиевна Брегвадзе в дни ежегодного праздника народных традиций "Тбилисоба" в квартале Абанотубани
© photo: Sputnik / Rukhyan
/
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Это мы к чему? К тому, что себя нужно изучать, понимать, что вам идет, а что нет. И здесь ваш внутренний голос и интуиция вам только помогут.
Ну и наконец, удивитесь ли вы, если под конец мы скажем, что красота внутренняя важнее внешней? Неписанный закон – чем человек добрее и чище, тем он прекраснее и внешне.
"Открывая утром глаза, первое, что вы должны себе говорить: "Как прекрасна жизнь" и желать всем добра. Злость душит, и от вас моментально исходят плохие флюиды. Я много чего пережила, но никогда не концентрируюсь на плохом, в моей памяти откладывается только хорошее", – говорит Нани Георгиевна.
Наверное, именно благодаря этому Нани Брегвадзе не только икона стиля, но и образец для подражания.
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