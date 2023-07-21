https://sputnik-georgia.ru/20230721/tbilisi-voshel-v-troyku-samykh-populyarnykh-mest-dlya-otdykha-u-rossiyan--279980464.html

Тбилиси вошел в тройку самых популярных мест для отдыха россиян

Тбилиси вошел в тройку самых популярных мест для отдыха россиян

Популярность столицы Грузии серьезно выросла – на 69,2% 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха россиян в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан, подсчитал для РИА Новости сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.В сервисе проанализировали бронирования зарубежных отелей россиянами в августе.Третью строчку занял Милан, где в августе 2023 года забронировано в 2,3 раза больше номеров, чем в 2022 году. Доля итальянского города составляет 3,7%.Исходя из информации сервиса, в список востребованных городов среди россиян также вошли Ереван – спрос составил 3,4%, Рим (3,4%), Париж (3,2%), Неаполь (2,4%), Токио (1,9%) и Афины (1,7%).В OneTwoTrip уточнили, что в прошлом году доля заграницы в общем числе бронирований отелей была 23,3%, а в 2023 году она выросла до 28,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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