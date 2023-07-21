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Тбилиси вошел в тройку самых популярных мест для отдыха россиян
Тбилиси вошел в тройку самых популярных мест для отдыха россиян
Популярность столицы Грузии серьезно выросла – на 69,2% 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T10:22+0400
2023-07-21T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха россиян в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан, подсчитал для РИА Новости сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.В сервисе проанализировали бронирования зарубежных отелей россиянами в августе.Третью строчку занял Милан, где в августе 2023 года забронировано в 2,3 раза больше номеров, чем в 2022 году. Доля итальянского города составляет 3,7%.Исходя из информации сервиса, в список востребованных городов среди россиян также вошли Ереван – спрос составил 3,4%, Рим (3,4%), Париж (3,2%), Неаполь (2,4%), Токио (1,9%) и Афины (1,7%).В OneTwoTrip уточнили, что в прошлом году доля заграницы в общем числе бронирований отелей была 23,3%, а в 2023 году она выросла до 28,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, новости, общество, милан, стамбул, тбилиси
туризм, новости, общество, милан, стамбул, тбилиси
Тбилиси вошел в тройку самых популярных мест для отдыха россиян
10:22 21.07.2023 (обновлено: 10:34 21.07.2023)
Популярность столицы Грузии серьезно выросла – на 69,2%
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik.
Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха россиян в августе стали Стамбул, Тбилиси и Милан, подсчитал для РИА Новости
сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
В сервисе проанализировали бронирования зарубежных отелей россиянами в августе.
"Самым востребованным зарубежным направлением для августовского отпуска стал Стамбул: на турецкий город приходится 6,6% от общего числа отельных заказов за пределами России. За год спрос на жилье там снизился на 19,5%. На втором месте оказался Тбилиси (4,4%); популярность столицы Грузии, наоборот, серьезно выросла – на 69,2%", – рассказали в компании.
Третью строчку занял Милан, где в августе 2023 года забронировано в 2,3 раза больше номеров, чем в 2022 году. Доля итальянского города составляет 3,7%.
Исходя из информации сервиса, в список востребованных городов среди россиян также вошли Ереван – спрос составил 3,4%, Рим (3,4%), Париж (3,2%), Неаполь (2,4%), Токио (1,9%) и Афины (1,7%).
В OneTwoTrip уточнили, что в прошлом году доля заграницы в общем числе бронирований отелей была 23,3%, а в 2023 году она выросла до 28,8%.