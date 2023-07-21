https://sputnik-georgia.ru/20230721/vrach-raskryl-dva-pravila-krasivogo-zagara--279988120.html

Врач раскрыл два правила красивого загара

Врач раскрыл два правила красивого загара

Загар – это защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, отметил врач 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T10:46+0400

2023-07-21T10:46+0400

2023-07-21T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал о двух правилах для получения красивого и здорового загара: выбор подходящего времени для приема солнечных ванн и правильный уход за кожей.Специалист подчеркнул, что выбор правильного времени – главное условие, позволяющее красиво загореть без негативных последствий для здоровья. По словам Арканникова, солнце полезно для кожи только по утрам и вечерам. Не стоит забывать, что загар – это просто защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, отметил врач.В дневные часы солнце становится опасным для кожи, напомнил дерматолог."Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы. Это аксиома", – добавил он.Солнце не всегда может быть ласковым: врач дает советы любителям загара>>Второе правило касается ухода за кожей, которая может шелушиться и "облезать", если не использовать после загара специальные лекарственные и косметические средства, продолжил врач."После загара на кожу надо обязательно нанести увлажняющий питательный состав. Это может быть банальное средство от воспаления и ожогов либо специальный косметический лосьон после загара", – посоветовал Арканников.В таком случае видимого шелушения кожи не будет, даже если она немного обгорит, заключил специалист.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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