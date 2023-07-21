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Врач раскрыл два правила красивого загара
Врач раскрыл два правила красивого загара
Загар – это защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, отметил врач 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T10:46+0400
2023-07-21T10:46+0400
2023-07-21T10:46+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал о двух правилах для получения красивого и здорового загара: выбор подходящего времени для приема солнечных ванн и правильный уход за кожей.Специалист подчеркнул, что выбор правильного времени – главное условие, позволяющее красиво загореть без негативных последствий для здоровья. По словам Арканникова, солнце полезно для кожи только по утрам и вечерам. Не стоит забывать, что загар – это просто защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, отметил врач.В дневные часы солнце становится опасным для кожи, напомнил дерматолог."Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы. Это аксиома", – добавил он.Солнце не всегда может быть ласковым: врач дает советы любителям загара>>Второе правило касается ухода за кожей, которая может шелушиться и "облезать", если не использовать после загара специальные лекарственные и косметические средства, продолжил врач."После загара на кожу надо обязательно нанести увлажняющий питательный состав. Это может быть банальное средство от воспаления и ожогов либо специальный косметический лосьон после загара", – посоветовал Арканников.В таком случае видимого шелушения кожи не будет, даже если она немного обгорит, заключил специалист.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, общество, здоровье, красота, загар, здравоохранение в грузии, здравоохранение, советы врачей
новости, в мире, общество, здоровье, красота, загар, здравоохранение в грузии, здравоохранение, советы врачей
Врач раскрыл два правила красивого загара
Загар – это защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, отметил врач
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал о двух правилах для получения красивого и здорового загара: выбор подходящего времени для приема солнечных ванн и правильный уход за кожей.
Специалист подчеркнул, что выбор правильного времени – главное условие, позволяющее красиво загореть без негативных последствий для здоровья. По словам Арканникова, солнце полезно для кожи только по утрам и вечерам. Не стоит забывать, что загар – это просто защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, отметил врач.
"Идеальное время – с восхода и до 11 часов. Вечером хорошо загорать после пяти часов. В эти два промежутка времени практически нет риска получить солнечные ожоги", – рассказал Арканников в интервью радио Sputnik.
В дневные часы солнце становится опасным для кожи, напомнил дерматолог.
"Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы. Это аксиома", – добавил он.
Второе правило касается ухода за кожей, которая может шелушиться и "облезать", если не использовать после загара специальные лекарственные и косметические средства, продолжил врач.
"После загара на кожу надо обязательно нанести увлажняющий питательный состав. Это может быть банальное средство от воспаления и ожогов либо специальный косметический лосьон после загара", – посоветовал Арканников.
В таком случае видимого шелушения кожи не будет, даже если она немного обгорит, заключил специалист.