https://sputnik-georgia.ru/20230722/kategoricheski-s-goblinom-priznanie-londona-v-terrorizme-i-polsha-protiv-gruzii-280153193.html

Категорически с Гоблином: признание Лондона в терроризме и Польша против Грузии

Категорически с Гоблином: признание Лондона в терроризме и Польша против Грузии

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым 22.07.2023, Sputnik Грузия

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Почему США испугались заявлений России о зерновой сделке? Как британские спецслужбы хотят вербовать россиян? Из-за чего ВСУ уже больше месяца не могут справиться с российскими минными полями? Готовы ли европейцы есть насекомых? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином". Не пропустите!

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