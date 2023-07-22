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Лесные пожары в Греции: Турция отправляет для тушения два самолета и вертолет

Лесные пожары в Греции: Турция отправляет для тушения два самолета и вертолет

Европейская помощь в тушении лесных пожаров в Греции увеличивается после обращения Афин в Европейский механизм гражданской защиты 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Лесные пожары продолжают бушевать в Греции – на помощь соседней стране Турция отправляет для тушения два пожарных самолета-амфибии и один вертолет, говорится в сообщении управления по связям администрации турецкого президента.Крупные лесные пожары начались по всей Греции, особо опасные из них – в Западной Аттике, близ города Лутраки на Коринфском заливе и на острове Родос.Генсекретариат гражданской защиты Греции ранее сообщил, что европейская помощь в тушении лесных пожаров в Греции увеличивается после обращения Афин в Европейский механизм гражданской защиты. Так, на запрос Греции тут же отреагировали Польша (предоставила 149 пожарных и 49 автомобилей), Румыния (предложила 40 пожарных и пять автомобилей), а также Словакия (предложила 31 пожарного и 15 машин).Последствия пожараЖаркое лето 2023 года уже дает о себе знать. Лесные пожары из-за аномально высоких температур, помимо Греции, также начались в Германии.Во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, закрыты городские бассейны. Испанцы, в основном жители южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона. В некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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