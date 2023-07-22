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Мужчина стал жертвой драки в спальном районе Тбилиси
Мужчина стал жертвой драки в спальном районе Тбилиси
Состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T13:25+0400
2023-07-22T13:25+0400
2023-07-22T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Мужчина поступил с ножевыми ранениями в клинику после драки в спальном районе Тбилиси у станции метро "Варкетили", сообщает телеканал "Мтавари архи". По сообщению телеканала, мужчину ранил ножом его друг во время драки. Оба находились в нетрезвом состоянии. В данный момент состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью" Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилиси, грузия, новости
происшествия, тбилиси, грузия, новости
Мужчина стал жертвой драки в спальном районе Тбилиси
13:25 22.07.2023 (обновлено: 13:27 22.07.2023)
Состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Мужчина поступил с ножевыми ранениями в клинику после драки в спальном районе Тбилиси у станции метро "Варкетили", сообщает телеканал "Мтавари архи".
По сообщению телеканала, мужчину ранил ножом его друг во время драки. Оба находились в нетрезвом состоянии.
В данный момент состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью"