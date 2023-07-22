https://sputnik-georgia.ru/20230722/muzhchina-stal-zhertvoy-draki-v-spalnom-rayone-tbilisi-280123150.html

Мужчина стал жертвой драки в спальном районе Тбилиси

Мужчина стал жертвой драки в спальном районе Тбилиси

Состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T13:25+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Мужчина поступил с ножевыми ранениями в клинику после драки в спальном районе Тбилиси у станции метро "Варкетили", сообщает телеканал "Мтавари архи". По сообщению телеканала, мужчину ранил ножом его друг во время драки. Оба находились в нетрезвом состоянии. В данный момент состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью" Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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