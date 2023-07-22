https://sputnik-georgia.ru/20230722/novoe-multifunktsionalnoe-rekreatsionnoe-prostranstvo-otkrylos-v-rustavi--foto-280122040.html

Новое мультифункциональное рекреационное пространство открылось в Рустави

Новое мультифункциональное рекреационное пространство открылось в Рустави

Инфраструктурный проект был профинансирован из бюджета на сумму 1,6 миллиона лари 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T18:01+0400

2023-07-22T18:01+0400

2023-07-22T18:02+0400

рустави

квемо картли

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/16/280119103_0:26:2048:1178_1920x0_80_0_0_33a76eac8139e8be19673e8de76372bc.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Новое многофункциональное общественное пространство для отдыха открылось в Рустави, в поселении Георгия Чкондидели (регион Квемо Картли), говорится в сообщении мэрии города.Новую базу отдыха, расположенную на улице Рчеулишвили, открыла мэр Рустави Нино Лацабидзе вместе с членами фракции "Грузинская мечта" городского совета и местным населением.Проект осуществляется в рамках концепции "зеленого города", целью которого является развитие города, направленное на повышение конкурентоспособности, доступности и устойчивости городской среды.На площади 20 000 квадратных метров расположены различные спортивные и детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, зеленые зоны отдыха и скейт-парк.В рекреационном пространстве установлены наружное освещение, система полива и лестница, ведущая на улицу Гранели. Посажено 333 саженца различных видов деревьев и растений.Проект реализован по просьбе местного населения. В поселке Чкондидели впервые организована площадка отдыха подобного масштаба, отмечают в руставском муниципалитете.Инфраструктурный проект был профинансирован на сумму 1,6 миллиона лари (около 620 тысяч долларов) из центрального и местного бюджетов.На открытии нового рекреационного пространства состоялось шоу аниматоров, а также выступление группы "Арт Лайф" и концерт электронной музыки.В период с 2022 по 2023 годы в городе Рустави были организованы новые база отдыха на общей площади более 80 000 квадратных метров, сообщают в мэрии. Что касается других текущих крупных проектов, то в рамках концепции "зеленого города" на завершающем этапе находится реконструкция многофункциональной площади на улице Клдиашвили в Рустави, отмечают власти.Также ведутся работы по обустройству нового общественного пространства в 21-м микрорайоне. А на въезде в город организуется масштабная рекреационная зона, где на площади 70 000 кв. м реализуется очередной инфраструктурно-дендрологический проект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рустави

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

рустави, квемо картли, общество, новости, грузия