Новое мультифункциональное рекреационное пространство открылось в Рустави
18:01 22.07.2023 (обновлено: 18:02 22.07.2023)
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
Инфраструктурный проект был профинансирован из бюджета на сумму 1,6 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Новое многофункциональное общественное пространство для отдыха открылось в Рустави, в поселении Георгия Чкондидели (регион Квемо Картли), говорится в сообщении мэрии города.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
Новую базу отдыха, расположенную на улице Рчеулишвили, открыла мэр Рустави Нино Лацабидзе вместе с членами фракции "Грузинская мечта" городского совета и местным населением.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
Проект осуществляется в рамках концепции "зеленого города", целью которого является развитие города, направленное на повышение конкурентоспособности, доступности и устойчивости городской среды.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
На площади 20 000 квадратных метров расположены различные спортивные и детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, зеленые зоны отдыха и скейт-парк.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
В рекреационном пространстве установлены наружное освещение, система полива и лестница, ведущая на улицу Гранели. Посажено 333 саженца различных видов деревьев и растений.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
Проект реализован по просьбе местного населения. В поселке Чкондидели впервые организована площадка отдыха подобного масштаба, отмечают в руставском муниципалитете.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
Инфраструктурный проект был профинансирован на сумму 1,6 миллиона лари (около 620 тысяч долларов) из центрального и местного бюджетов.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
На открытии нового рекреационного пространства состоялось шоу аниматоров, а также выступление группы "Арт Лайф" и концерт электронной музыки.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
В период с 2022 по 2023 годы в городе Рустави были организованы новые база отдыха на общей площади более 80 000 квадратных метров, сообщают в мэрии.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
Что касается других текущих крупных проектов, то в рамках концепции "зеленого города" на завершающем этапе находится реконструкция многофункциональной площади на улице Клдиашвили в Рустави, отмечают власти.
© Courtesy of Rustavi City HallНовое рекреационное пространство в Рустави
Новое рекреационное пространство в Рустави
© Courtesy of Rustavi City Hall
Также ведутся работы по обустройству нового общественного пространства в 21-м микрорайоне. А на въезде в город организуется масштабная рекреационная зона, где на площади 70 000 кв. м реализуется очередной инфраструктурно-дендрологический проект.