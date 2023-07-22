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Обошла ОАЭ и Израиль: Грузия вошла в топ-3 популярных авианаправлений из РФ – "Авиасейлс"
Обошла ОАЭ и Израиль: Грузия вошла в топ-3 популярных авианаправлений из РФ – "Авиасейлс"
"Авиасейлс" проанализировал, как изменился спрос на авиабилеты в Грузию после возобновления в этом году прямого сообщения с Россией 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T12:58+0400
2023-07-22T12:58+0400
2023-07-22T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия как курортное направление вошла в топ-3 наиболее популярных стран у самостоятельных путешественников из России – она обошла Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль по спросу, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования авиабилетов "Авиасейлс". Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией, действовавший с 2019 года.Между тем, несмотря на запуск прямых рейсов, 40% путешественников все еще летают в Грузию с пересадкой, отмечают в "Авиасейлсе". "Средний чек прямых авиабилетов по направлению этим летом – 26,8 тысячи рублей в одну сторону", – добавили аналитики. Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии, georgian airways, тбилиси, новости, грузия, туризм, оаэ, израиль, владимир путин, сергей гаврилов
Обошла ОАЭ и Израиль: Грузия вошла в топ-3 популярных авианаправлений из РФ – "Авиасейлс"
"Авиасейлс" проанализировал, как изменился спрос на авиабилеты в Грузию после возобновления в этом году прямого сообщения с Россией
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik.
Грузия как курортное направление вошла в топ-3 наиболее популярных стран у самостоятельных путешественников из России – она обошла Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль по спросу, рассказали РИА Новости
в сервисе бронирования авиабилетов "Авиасейлс".
Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией, действовавший с 2019 года.
"Грузия и до введения прямых рейсов была популярна у россиян. После снятия запрета на прямое авиасообщение она укрепила свои позиции в пятерке лидеров, поднявшись с пятого на третье место. Полеты в Грузию стали популярнее путешествий в ОАЭ и Израиль", – рассказали в сервисе.
Между тем, несмотря на запуск прямых рейсов, 40% путешественников все еще летают в Грузию с пересадкой, отмечают в "Авиасейлсе". "Средний чек прямых авиабилетов по направлению этим летом – 26,8 тысячи рублей в одну сторону", – добавили аналитики.
Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.