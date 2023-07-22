https://sputnik-georgia.ru/20230722/podozrevaemogo-v-napadenii-s-nozhom-u-metro-varketili-v-tbilisi-zaderzhali--tv-280133649.html

Подозреваемого в нападении с ножом у метро "Варкетили" в Тбилиси задержали – ТВ

Подозреваемого в нападении с ножом у метро "Варкетили" в Тбилиси задержали – ТВ

По предварительной версии, мужчину ранил ножом его друг во время драки 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T19:19+0400

2023-07-22T19:19+0400

2023-07-22T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Подозреваемый в нанесении тяжких ножевых ранений во время драки в спальном районе Тбилиси у станции метро "Варкетили" задержан, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД Грузии. О драке стало известно в субботу утром, когда в одну из клиник поступил мужчина с ножевыми ранениями.По предварительной версии, мужчину ранил ножом его друг во время драки. Оба находились в нетрезвом состоянии. В данный момент состояние пострадавшего врачи оценивают как критическое. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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