https://sputnik-georgia.ru/20230722/pogib-voenkor-ria-novosti-rostislav-zhuravlev-280129756.html
Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T16:38+0400
2023-07-22T16:38+0400
2023-07-22T17:05+0400
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обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Российский военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства."Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев", – написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.Как уточнили в Минобороны, ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения. По предварительным данным, ранен также журналист "Известий".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, происшествия, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, происшествия, обострение ситуации вокруг украины
Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
16:38 22.07.2023 (обновлено: 17:05 22.07.2023)
Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Российский военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО, передает корреспондент агентства.
"Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев", – написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram
.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами.
Ранения различной тяжести получили четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые медучреждения. По предварительным данным, ранен также журналист "Известий".