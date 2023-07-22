https://sputnik-georgia.ru/20230722/pogranichniki-gruzii-presekli-popytku-nezakonnogo-peresecheniya-granitsy-grazhdanami-irana-280123842.html

Пограничники Грузии пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданами Ирана

Пограничники Грузии пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданами Ирана

В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданами Ирана. Сотрудники пограничной полиции за попытку незаконно пересечь грузино-турецкую границу задержали двух граждан Ирана. Следствие установило, что они тайно пытались перейти в Турцию. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси, иран, граница грузии, грузино-турецкая граница