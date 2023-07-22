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Пограничники Грузии пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданами Ирана
Пограничники Грузии пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданами Ирана
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T14:00+0400
2023-07-22T14:00+0400
2023-07-22T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданами Ирана. Сотрудники пограничной полиции за попытку незаконно пересечь грузино-турецкую границу задержали двух граждан Ирана. Следствие установило, что они тайно пытались перейти в Турцию. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси, иран, граница грузии, грузино-турецкая граница
происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси, иран, граница грузии, грузино-турецкая граница
Пограничники Грузии пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданами Ирана
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы гражданами Ирана.
Сотрудники пограничной полиции за попытку незаконно пересечь грузино-турецкую границу задержали двух граждан Ирана.
Следствие установило, что они тайно пытались перейти в Турцию.
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц.