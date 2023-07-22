https://sputnik-georgia.ru/20230722/pokaz-kollektsii-adzharskoy-vyshivki-proydet-v-tbilisi-280114607.html

Показ коллекции аджарской вышивки пройдет в Тбилиси

Показ коллекции аджарской вышивки пройдет в Тбилиси

Аджарская вышивка – одно из важных направлений грузинского традиционного ремесленного искусства 22.07.2023, Sputnik Грузия

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выставка

культура

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аджария

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Презентация коллекции, созданной по мотивам аджарской вышивки, бренда Irma De Flore фотографа и дизайнера Ирмы Шарикадзе пройдет в тбилисском многофункциональном пространстве TBC concept 25 июля. Коллекция сочетает в себе фотографии, сделанные в рамках проекта Шарикадзе "Цвет аджарского приданого", и капсульную коллекцию Ирмы, где представлены вышитые вручную аджарскими женщинами футболки, сумки и подушки. Аджарская вышивка – одно из важных направлений грузинского традиционного ремесленного искусства. В 2020 году традиции вышивания в горной Аджарии присвоен статус памятника нематериального культурного наследия. Показ коллекции Irma De Flore состоится по адресу ул. Марджанишвили, 7, в 19:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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