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https://sputnik-georgia.ru/20230722/poti-prinyal-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-festival--foto-280117957.html
Поти принял Международный шахматный фестиваль
Поти принял Международный шахматный фестиваль
В мероприятии приняли участие 415 шахматистов из 10 стран мира 22.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Город Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) принял XVI Международный шахматный фестиваль "Кубок Наны Александрии – 2023". В фестивале приняли участие 415 шахматистов из 10 стран мира, среди которых были международные гроссмейстеры и мастера. В рамках фестивальной программы было проведено 11 турниров различных категорий, призовой фонд которых составил 50 тысяч лари (19,5 тысячи долларов). Главным победителем А открытого турнира стал Лука Паичадзе. Среди других победителей: Нино Шургулая (заняла третье место среди девочек до 8 лет), Лизи Саришвили (второе место среди женщин в Е открытом турнире) и Анна Саникидзе (третье место среди женщин в D открытом турнире). Отмечается, что в этом году был учрежден "Кубок Георгия Гамзардия", выдающегося педагога шахматного клуба "Нана", мастера ФИДЕ и многолетнего активного участника фестиваля. Международный шахматный фестиваль "Кубок Наны Александрии – 2023" прошел при поддержке муниципалитета Поти и Федерации шахмат Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шахматы, поти, самегрело-земо сванети, грузия, новости, фиде
шахматы, поти, самегрело-земо сванети, грузия, новости, фиде

Поти принял Международный шахматный фестиваль

14:40 22.07.2023 (обновлено: 14:47 22.07.2023)
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2023
© Courtesy of Poti City Hall
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В мероприятии приняли участие 415 шахматистов из 10 стран мира
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Город Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) принял XVI Международный шахматный фестиваль "Кубок Наны Александрии – 2023".
В фестивале приняли участие 415 шахматистов из 10 стран мира, среди которых были международные гроссмейстеры и мастера.
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2023
Международный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
В рамках фестивальной программы было проведено 11 турниров различных категорий, призовой фонд которых составил 50 тысяч лари (19,5 тысячи долларов). Главным победителем А открытого турнира стал Лука Паичадзе.
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2023
Международный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
Среди других победителей: Нино Шургулая (заняла третье место среди девочек до 8 лет), Лизи Саришвили (второе место среди женщин в Е открытом турнире) и Анна Саникидзе (третье место среди женщин в D открытом турнире).
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2023
Международный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
Отмечается, что в этом году был учрежден "Кубок Георгия Гамзардия", выдающегося педагога шахматного клуба "Нана", мастера ФИДЕ и многолетнего активного участника фестиваля.
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2023
Международный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
Международный шахматный фестиваль "Кубок Наны Александрии – 2023" прошел при поддержке муниципалитета Поти и Федерации шахмат Грузии.
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