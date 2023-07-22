https://sputnik-georgia.ru/20230722/poti-prinyal-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-festival--foto-280117957.html

Поти принял Международный шахматный фестиваль

Поти принял Международный шахматный фестиваль

В мероприятии приняли участие 415 шахматистов из 10 стран мира 22.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Город Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) принял XVI Международный шахматный фестиваль "Кубок Наны Александрии – 2023". В фестивале приняли участие 415 шахматистов из 10 стран мира, среди которых были международные гроссмейстеры и мастера. В рамках фестивальной программы было проведено 11 турниров различных категорий, призовой фонд которых составил 50 тысяч лари (19,5 тысячи долларов). Главным победителем А открытого турнира стал Лука Паичадзе. Среди других победителей: Нино Шургулая (заняла третье место среди девочек до 8 лет), Лизи Саришвили (второе место среди женщин в Е открытом турнире) и Анна Саникидзе (третье место среди женщин в D открытом турнире). Отмечается, что в этом году был учрежден "Кубок Георгия Гамзардия", выдающегося педагога шахматного клуба "Нана", мастера ФИДЕ и многолетнего активного участника фестиваля. Международный шахматный фестиваль "Кубок Наны Александрии – 2023" прошел при поддержке муниципалитета Поти и Федерации шахмат Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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