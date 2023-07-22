Поти принял Международный шахматный фестиваль
14:40 22.07.2023 (обновлено: 14:47 22.07.2023)
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
В мероприятии приняли участие 415 шахматистов из 10 стран мира
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Город Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) принял XVI Международный шахматный фестиваль "Кубок Наны Александрии – 2023".
В фестивале приняли участие 415 шахматистов из 10 стран мира, среди которых были международные гроссмейстеры и мастера.
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
В рамках фестивальной программы было проведено 11 турниров различных категорий, призовой фонд которых составил 50 тысяч лари (19,5 тысячи долларов). Главным победителем А открытого турнира стал Лука Паичадзе.
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
Среди других победителей: Нино Шургулая (заняла третье место среди девочек до 8 лет), Лизи Саришвили (второе место среди женщин в Е открытом турнире) и Анна Саникидзе (третье место среди женщин в D открытом турнире).
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
Отмечается, что в этом году был учрежден "Кубок Георгия Гамзардия", выдающегося педагога шахматного клуба "Нана", мастера ФИДЕ и многолетнего активного участника фестиваля.
© Courtesy of Poti City HallМеждународный шахматный фестиваль в Поти
Международный шахматный фестиваль в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
Международный шахматный фестиваль "Кубок Наны Александрии – 2023" прошел при поддержке муниципалитета Поти и Федерации шахмат Грузии.