https://sputnik-georgia.ru/20230722/rossiya-uvelichivaet-poshlinu-na-eksport-nefti-280091708.html
Россия увеличивает пошлину на экспорт нефти
Россия увеличивает пошлину на экспорт нефти
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T11:38+0400
2023-07-22T11:38+0400
2023-07-22T11:38+0400
россия
новости
экономика
цены на нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252657198_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_e04aead5c77a219c14d4f815b160928d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа текущего года вырастет на 1,3 доллара и составит 16,9 доллара за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 15,6 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 августа повысится на 0,4 доллара и составит 5 долларов за тонну, на темные – на 1,3 доллара, до 16,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,4 доллара – до 5 долларов за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 0,7 доллара, до 9,2 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой. Пошлина на кокс составит один доллар за тонну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252657198_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ecdca192b9d9bf46d8e72ec12c5cba16.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, экономика, цены на нефть, в мире
россия, новости, экономика, цены на нефть, в мире
Россия увеличивает пошлину на экспорт нефти
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа текущего года вырастет на 1,3 доллара и составит 16,9 доллара за тонну.
"Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 года повысится на 1,3 доллара и составит 16,9 доллара за тонну", – говорится в сообщении РИА Новости.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 15,6 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 августа повысится на 0,4 доллара и составит 5 долларов за тонну, на темные – на 1,3 доллара, до 16,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,4 доллара – до 5 долларов за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 0,7 доллара, до 9,2 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой. Пошлина на кокс составит один доллар за тонну.