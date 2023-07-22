https://sputnik-georgia.ru/20230722/rossiya-uvelichivaet-poshlinu-na-eksport-nefti-280091708.html

Россия увеличивает пошлину на экспорт нефти

Россия увеличивает пошлину на экспорт нефти

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа текущего года вырастет на 1,3 доллара и составит 16,9 доллара за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 15,6 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 августа повысится на 0,4 доллара и составит 5 долларов за тонну, на темные – на 1,3 доллара, до 16,9 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,4 доллара – до 5 долларов за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 0,7 доллара, до 9,2 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему останется нулевой. Пошлина на кокс составит один доллар за тонну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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