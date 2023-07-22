https://sputnik-georgia.ru/20230722/shestero-migrantov-pogibli-u-beregov-marokko-pri-stolknovenii-lodki-so-skalami--280130057.html

Шестеро мигрантов погибли у берегов Марокко при столкновении лодки со скалами

Шестеро мигрантов погибли у берегов Марокко при столкновении лодки со скалами

После столкновения 48 человек спаслись, сообщают СМИ 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T17:17+0400

2023-07-22T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Шестеро мигрантов стали жертвами крушения лодки у берегов Марокко, передает Maghreb Arabe Presse.Сообщается, что после столкновения 48 человек спаслись. Представители местных властей и сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия, чтобы оказать первую помощь спасшимся, а также вытащить тела погибших.В данное время ведется расследование инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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