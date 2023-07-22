https://sputnik-georgia.ru/20230722/shestero-migrantov-pogibli-u-beregov-marokko-pri-stolknovenii-lodki-so-skalami--280130057.html
Шестеро мигрантов погибли у берегов Марокко при столкновении лодки со скалами
Шестеро мигрантов погибли у берегов Марокко при столкновении лодки со скалами
После столкновения 48 человек спаслись, сообщают СМИ 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T17:17+0400
2023-07-22T17:17+0400
2023-07-22T17:17+0400
в мире
происшествия
новости
марокко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/16/280129364_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_300c278cd9dbc2e632083938e43ebd5f.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Шестеро мигрантов стали жертвами крушения лодки у берегов Марокко, передает Maghreb Arabe Presse.Сообщается, что после столкновения 48 человек спаслись. Представители местных властей и сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия, чтобы оказать первую помощь спасшимся, а также вытащить тела погибших.В данное время ведется расследование инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
марокко
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/16/280129364_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_21dd3e72a8b15142d31b6f066738a8e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, происшествия, новости, марокко
в мире, происшествия, новости, марокко
Шестеро мигрантов погибли у берегов Марокко при столкновении лодки со скалами
После столкновения 48 человек спаслись, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik.
Шестеро мигрантов стали жертвами крушения лодки у берегов Марокко, передает Maghreb Arabe Presse
.
"Шесть человек утонули после столкновения катера со скалами из-за сложных погодных условий, высоких волн и неудачного маневра", – говорится в сообщении.
Сообщается, что после столкновения 48 человек спаслись. Представители местных властей и сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия, чтобы оказать первую помощь спасшимся, а также вытащить тела погибших.
В данное время ведется расследование инцидента.