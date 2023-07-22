https://sputnik-georgia.ru/20230722/sinoptiki-o-pogode-v-tbilisi-na-voskresene-zhara-usilitsya-do-36-gradusov-280113094.html
Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: жара усилится до 36 градусов
Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: жара усилится до 36 градусов
Метеорологи обещают ясную и жаркую погоду в столице Грузии 23 июля 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T22:00+0400
2023-07-22T22:00+0400
2023-07-22T22:00+0400
погода
тбилиси
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810006_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a5555272714f32e601fe7fcd4c3ea17c.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Температура воздуха в Тбилиси достигнет плюс 36 градусов тепла, прогнозируют синоптики.В воскресенье, 23 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:45.Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 36 градусов тепла. Порывы ветра 28 км/ч. Вероятность осадков 6%, гроз – 1%. Облачность 16%Закат в Тбилиси будет в 20:28.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810006_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_217df9583dceab66c1fc6585d12ce3f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, тбилиси, грузия, новости
погода, тбилиси, грузия, новости
Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: жара усилится до 36 градусов
Метеорологи обещают ясную и жаркую погоду в столице Грузии 23 июля
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Температура воздуха в Тбилиси достигнет плюс 36 градусов тепла, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 23 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:45.
Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 36 градусов тепла. Порывы ветра 28 км/ч. Вероятность осадков 6%, гроз – 1%. Облачность 16%
Закат в Тбилиси будет в 20:28.