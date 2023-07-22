https://sputnik-georgia.ru/20230722/sinoptiki-o-pogode-v-tbilisi-na-voskresene-zhara-usilitsya-do-36-gradusov-280113094.html

Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: жара усилится до 36 градусов

Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: жара усилится до 36 градусов

Метеорологи обещают ясную и жаркую погоду в столице Грузии 23 июля 22.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Температура воздуха в Тбилиси достигнет плюс 36 градусов тепла, прогнозируют синоптики.В воскресенье, 23 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:45.Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 36 градусов тепла. Порывы ветра 28 км/ч. Вероятность осадков 6%, гроз – 1%. Облачность 16%Закат в Тбилиси будет в 20:28.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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