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Синоптики предупреждают: на юге Грузии возможны наводнения
Синоптики предупреждают: на юге Грузии возможны наводнения
Осадки будут сопровождаться градом и сильным ветром, прогнозируют метеорологи 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T20:42+0400
2023-07-22T20:42+0400
2023-07-22T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сильные дожди на востоке Грузии могут спровоцировать наводнения и оползни ночью субботы, с 22 на 23 июля, предупреждают синоптики.Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, обильные осадки ожидаются в регионе Самцхе-Джавахети. Осадки будут сопровождаться градом и сильным ветром. Ожидается, что они спровоцируют разлив рек и оползни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, самцхе-джавахети, погода, грузия, новости
непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, самцхе-джавахети, погода, грузия, новости
Синоптики предупреждают: на юге Грузии возможны наводнения
Осадки будут сопровождаться градом и сильным ветром, прогнозируют метеорологи
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сильные дожди на востоке Грузии могут спровоцировать наводнения и оползни ночью субботы, с 22 на 23 июля, предупреждают синоптики.
Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, обильные осадки ожидаются в регионе Самцхе-Джавахети. Осадки будут сопровождаться градом и сильным ветром.
Ожидается, что они спровоцируют разлив рек и оползни.