https://sputnik-georgia.ru/20230722/sinoptiki-preduprezhdayut-na-yuge-gruzii-vozmozhny-navodneniya-280124923.html

Синоптики предупреждают: на юге Грузии возможны наводнения

Синоптики предупреждают: на юге Грузии возможны наводнения

Осадки будут сопровождаться градом и сильным ветром, прогнозируют метеорологи 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T20:42+0400

2023-07-22T20:42+0400

2023-07-22T20:42+0400

непогода в грузии

национальное агентство окружающей среды

самцхе-джавахети

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сильные дожди на востоке Грузии могут спровоцировать наводнения и оползни ночью субботы, с 22 на 23 июля, предупреждают синоптики.Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, обильные осадки ожидаются в регионе Самцхе-Джавахети. Осадки будут сопровождаться градом и сильным ветром. Ожидается, что они спровоцируют разлив рек и оползни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, самцхе-джавахети, погода, грузия, новости