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Турнир по армрестлингу прошел в Силах обороны Грузии – видео
Турнир по армрестлингу прошел в Силах обороны Грузии – видео
Мероприятие способствует совершенствованию физических возможностей военнослужащих, отмечают в ведомстве 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T15:15+0400
2023-07-22T15:15+0400
2023-07-22T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Ежегодный турнир по армрестлингу прошел в Силах обороны Грузии – по традиции в чемпионате между собой соревновались военнослужащие из разных подразделений.На турнире были объявлены победители в весовых категориях 60, 70, 80, 90, 100 и более 100 килограммов. Победители в каждой весовой категории были разделены на три призовых места.Представители Службы спортивных мероприятий Генерального штаба и Национальной федерации армрестлинга вручили призовые медали победителям, а командный кубок – бойцам 5-й артиллерийской бригады. Подобные спортивные турниры в войсках обороны способствуют совершенствованию физических возможностей военнослужащих и формированию здорового образа жизни, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, спорт, тбилиси, силы обороны грузии, оборона грузии, оборона, министерство обороны грузии
новости, грузия, спорт, тбилиси, силы обороны грузии, оборона грузии, оборона, министерство обороны грузии
Турнир по армрестлингу прошел в Силах обороны Грузии – видео
Мероприятие способствует совершенствованию физических возможностей военнослужащих, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Ежегодный турнир по армрестлингу прошел в Силах обороны Грузии – по традиции в чемпионате между собой соревновались военнослужащие из разных подразделений.
На турнире были объявлены победители в весовых категориях 60, 70, 80, 90, 100 и более 100 килограммов. Победители в каждой весовой категории были разделены на три призовых места.
Представители Службы спортивных мероприятий Генерального штаба и Национальной федерации армрестлинга вручили призовые медали победителям, а командный кубок – бойцам 5-й артиллерийской бригады.
Подобные спортивные турниры в войсках обороны способствуют совершенствованию физических возможностей военнослужащих и формированию здорового образа жизни, отмечают в ведомстве.