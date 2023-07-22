https://sputnik-georgia.ru/20230722/umerla-doch-charli-chaplina-280136637.html

Умерла дочь Чарли Чаплина

Умерла дочь Чарли Чаплина

Прощание с актрисой прошло в Париже в узком семейном кругу 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Актриса Джозефина Чаплин, дочь легендарного британского киноактера и режиссера Чарли Чаплина, скончалась в Париже на 75-м году жизни, сообщает газета Figaro.Джозефина умерла еще 13 июля, однако семья сообщила о ее смерти лишь неделю спустя, пишет СМИ. Отмечается, что прощание с актрисой прошло в Париже в узком семейном кругу. Причины смерти не указываются.Джозефина была шестым из 11 детей Чаплина и третьим из восьми детей, рожденных в браке актера и американской сценаристки Юджин О’Нил. На момент знакомства звезде мирового кинематографа было 53 года, а Юджин – 18. Через год пара поженилась.Джозефина родилась в 1949 году. С юного возраста снималась в фильмах отца: "Огни рампы" (1952) и "Графиня из Гонконга" (1967). В 1970-1980-х годах снялась в различных полнометражных картинах, среди них "Красные ночи" и "Цыпленок под уксусом". Помимо этого, она принимала участие в съемках фильмов "Джек-Потрошитель" (1976) режиссера Хесуса Франко и "Кентерберийские рассказы" (1972) Пьера Паоло Пазолини, в котором сыграла главную роль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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