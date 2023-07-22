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Военный эксперт Кнутов: почему Украина бессильна против российских ракет "Оникс"?
Военный эксперт Кнутов: почему Украина бессильна против российских ракет "Оникс"?
Удары России по портовой инфраструктуре Украины сделает невозможным использование Черного моря для поставок Украине оружия 22.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-22T17:42+0400
2023-07-22T17:42+0400
2023-07-23T09:42+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Как ВКС России обманывают украинские системы ПВО? Почему российские ракеты "Оникс" настолько эффективны? Какую провокацию Запад и Украина могут устроить в Черном море в ближайшее время? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, украина, черное море, вкс, видео
мультимедиа, видео, россия, украина, черное море, вкс, видео
Военный эксперт Кнутов: почему Украина бессильна против российских ракет "Оникс"?
17:42 22.07.2023 (обновлено: 09:42 23.07.2023)
Удары России по портовой инфраструктуре Украины сделает невозможным использование Черного моря для поставок Украине оружия
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Как ВКС России обманывают украинские системы ПВО? Почему российские ракеты "Оникс" настолько эффективны? Какую провокацию Запад и Украина могут устроить в Черном море в ближайшее время?
Обо всем этом смотрите в видео.