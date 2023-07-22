https://sputnik-georgia.ru/20230722/voennyy-ekspert-knutov-pochemu-ukraina-bessilna-protiv-rossiyskikh-raket-oniks-280153887.html

Военный эксперт Кнутов: почему Украина бессильна против российских ракет "Оникс"?

Военный эксперт Кнутов: почему Украина бессильна против российских ракет "Оникс"?

Удары России по портовой инфраструктуре Украины сделает невозможным использование Черного моря для поставок Украине оружия 22.07.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Как ВКС России обманывают украинские системы ПВО? Почему российские ракеты "Оникс" настолько эффективны? Какую провокацию Запад и Украина могут устроить в Черном море в ближайшее время? Обо всем этом смотрите в видео.

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