Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230723/dtp-na-vostoke-gruzii---est-pogibshie-280184387.html
ДТП на востоке Грузии – есть погибшие
ДТП на востоке Грузии – есть погибшие
По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T20:10+0400
2023-07-23T20:50+0400
грузия
происшествия
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271816092_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6271bf2a4f08ffbab6d9f473ed7a2893.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Каспском районе Грузии (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля. Расследование происшествия начато по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271816092_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ee7de8091c9d882259dea6f6648455ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, дтп
грузия, происшествия, новости, дтп

ДТП на востоке Грузии – есть погибшие

20:10 23.07.2023 (обновлено: 20:50 23.07.2023)
© photo: Sputnik / Stringerскорая помощь
скорая помощь - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Каспском районе Грузии (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2".
По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля.
Расследование происшествия начато по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспорта".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0