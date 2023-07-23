https://sputnik-georgia.ru/20230723/dtp-na-vostoke-gruzii---est-pogibshie-280184387.html

ДТП на востоке Грузии – есть погибшие

ДТП на востоке Грузии – есть погибшие

По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля 23.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Каспском районе Грузии (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля. Расследование происшествия начато по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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