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ДТП на востоке Грузии – есть погибшие
ДТП на востоке Грузии – есть погибшие
По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T20:10+0400
2023-07-23T20:10+0400
2023-07-23T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Каспском районе Грузии (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля. Расследование происшествия начато по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, дтп
грузия, происшествия, новости, дтп
ДТП на востоке Грузии – есть погибшие
20:10 23.07.2023 (обновлено: 20:50 23.07.2023)
По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Каспском районе Грузии (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Рустави 2".
По имеющейся информации, друг с другом столкнулись два автомобиля.
Расследование происшествия начато по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспорта".