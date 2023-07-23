https://sputnik-georgia.ru/20230723/frolov-pochemu-globalnyy-energeticheskiy-krizis-zakonchitsya-ne-skoro-280176220.html

Фролов: почему глобальный энергетический кризис закончится не скоро?

Фролов: почему глобальный энергетический кризис закончится не скоро?

Международное энергетическое агентство впервые за два года глобального энергокризиса официально признала его 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T15:13+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Почему Европа больше не сможет получить доступ к российскому газу, даже есть захочет этого? Из-за чего азиатский рынок вновь становится приоритетным для продавцов газа и чем это грозит Европе? Обо всем этом смотрите в видео.

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