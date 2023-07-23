https://sputnik-georgia.ru/20230723/glava-pravitelstva-gruzii-otbyl-s-vizitom-v-khorvatiyu-280172997.html

Глава правительства Грузии отбыл с визитом в Хорватию

Глава правительства Грузии отбыл с визитом в Хорватию

Ираклий Гарибашвили примет участие в церемонии открытия посольства Грузии в Хорватии 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T14:44+0400

2023-07-23T14:44+0400

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хорватия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с официальным визитом в Хорватию, сообщает пресс-служба главы правительства. В рамках визита премьер-министр проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Также Ираклий Гарибашвили примет участие в церемонии открытия посольства Грузии в Хорватии. Дипломатические отношения между Хорватией и Грузией были установлены 1 февраля 1993 года. Хорватия представлена в Грузии через свое посольство в Афинах (Греция). Грузия представлена в Хорватии через посольство в Будапеште (Венгрия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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