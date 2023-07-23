https://sputnik-georgia.ru/20230723/glava-pravitelstva-gruzii-otbyl-s-vizitom-v-khorvatiyu-280172997.html
Глава правительства Грузии отбыл с визитом в Хорватию
Глава правительства Грузии отбыл с визитом в Хорватию
Ираклий Гарибашвили примет участие в церемонии открытия посольства Грузии в Хорватии 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T14:44+0400
2023-07-23T14:44+0400
2023-07-23T15:08+0400
грузия
новости
политика
хорватия
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24218/40/242184020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3073b7aaed66067cc5ac237a0d34620.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с официальным визитом в Хорватию, сообщает пресс-служба главы правительства. В рамках визита премьер-министр проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Также Ираклий Гарибашвили примет участие в церемонии открытия посольства Грузии в Хорватии. Дипломатические отношения между Хорватией и Грузией были установлены 1 февраля 1993 года. Хорватия представлена в Грузии через свое посольство в Афинах (Греция). Грузия представлена в Хорватии через посольство в Будапеште (Венгрия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
хорватия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24218/40/242184020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5e9fe4c911fc79bfa6a0675f690f093.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, хорватия, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, хорватия, ираклий гарибашвили
Глава правительства Грузии отбыл с визитом в Хорватию
14:44 23.07.2023 (обновлено: 15:08 23.07.2023)
Ираклий Гарибашвили примет участие в церемонии открытия посольства Грузии в Хорватии
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с официальным визитом в Хорватию, сообщает пресс-служба главы правительства.
В рамках визита премьер-министр проведет двусторонние встречи на высоком уровне. Также Ираклий Гарибашвили примет участие в церемонии открытия посольства Грузии в Хорватии.
Дипломатические отношения между Хорватией и Грузией были установлены 1 февраля 1993 года. Хорватия представлена в Грузии через свое посольство в Афинах (Греция). Грузия представлена в Хорватии через посольство в Будапеште (Венгрия).