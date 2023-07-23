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Иран намерен построить энергомост с Россией через Грузию и Армению
Иран намерен построить энергомост с Россией через Грузию и Армению
Тегеран будет обмениваться электроэнергией с некоторыми соседями без оплаты 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T10:42+0400
2023-07-23T10:42+0400
2023-07-23T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Иран планирует подключиться к российской электрической сети через Армению и Грузию, а также обмениваться электроэнергией с РФ через Азербайджан, сообщил Sputnik Армения.В частности, министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан сообщил, что Тегеран и Москва скоро начнут обмениваться электроэнергией через Баку. В будущем это подключение охватит также Армению и Грузию.Иранский министр также добавил, что его страна стремится обмениваться электроэнергией с некоторыми соседями без оплаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, экономика, новости, грузия, иран, армения, россия, энергетика
в мире, экономика, новости, грузия, иран, армения, россия, энергетика
Иран намерен построить энергомост с Россией через Грузию и Армению
10:42 23.07.2023 (обновлено: 10:48 23.07.2023)
Тегеран будет обмениваться электроэнергией с некоторыми соседями без оплаты
ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik
. Иран планирует подключиться к российской электрической сети через Армению и Грузию, а также обмениваться электроэнергией с РФ через Азербайджан, сообщил Sputnik Армения
.
В частности, министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан сообщил, что Тегеран и Москва скоро начнут обмениваться электроэнергией через Баку. В будущем это подключение охватит также Армению и Грузию.
"Для обмена электроэнергией с Россией мы пошли по двум маршрутам – Азербайджанская Республика и Армения-Грузия, и мы находимся в процессе окончательного согласования и реализации проекта", – заявил Мехрабиан.
Иранский министр также добавил, что его страна стремится обмениваться электроэнергией с некоторыми соседями без оплаты.