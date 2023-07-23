https://sputnik-georgia.ru/20230723/iran-nameren-postroit-energomost-s-rossiey-cherez-gruziyu-i-armeniyu-280165277.html

Иран намерен построить энергомост с Россией через Грузию и Армению

Иран намерен построить энергомост с Россией через Грузию и Армению

Тегеран будет обмениваться электроэнергией с некоторыми соседями без оплаты 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Иран планирует подключиться к российской электрической сети через Армению и Грузию, а также обмениваться электроэнергией с РФ через Азербайджан, сообщил Sputnik Армения.В частности, министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан сообщил, что Тегеран и Москва скоро начнут обмениваться электроэнергией через Баку. В будущем это подключение охватит также Армению и Грузию.Иранский министр также добавил, что его страна стремится обмениваться электроэнергией с некоторыми соседями без оплаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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