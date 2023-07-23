https://sputnik-georgia.ru/20230723/muzykalnyy-festival-komorebi-proydet-na-beregu-chernogo-morya-v-anakliya-279592517.html
Музыкальный фестиваль "Комореби" пройдет на берегу Черного моря в Анаклия
Музыкальный фестиваль "Комореби" пройдет на берегу Черного моря в Анаклия
Будет много электронной музыки, хип-хопа, хореографическое шоу, йога и многое другое, обещают организаторы 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T10:14+0400
2023-07-23T10:14+0400
2023-07-23T10:16+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Музыкальный фестиваль Komorebi пройдет на берегу Черного моря в курортном поселке Анаклия на острове Morimar с 4 по 6 августа, говорится в сообщении организаторов. Авторы фестиваля обещают разнообразную программу: на двух сценах выступят более 40 ведущих мировых исполнителей электронной музыки. Также заявлены вечерние часы хип-хопа, хореографическое шоу, послеобеденная йога и многое другое. Откроет фестиваль выдающийся дуэт современной электронной поп-музыки EASTER и местная исполнительница DEENA. Новый проект фестиваля "Циони" стартует 4 августа. Он представляет собой оригинальное музыкально-театрально-хореографическое представление с участием группы Давида Чанишвили (ансамбль "Сухишвили") и техно-исполнителя Ираклия Данелия (YANAMASTE). Организаторы позаботились и о трансфере. Из Тбилиси и Батуми в Анаклия и обратно будет организован транспорт, билеты на который можно приобрести онлайн. Микроавтобусы также будут курсировать на территории Самегрело. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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фестиваль, новости, грузия, культура, анаклия, черное море, анонсы
фестиваль, новости, грузия, культура, анаклия, черное море, анонсы
Музыкальный фестиваль "Комореби" пройдет на берегу Черного моря в Анаклия
10:14 23.07.2023 (обновлено: 10:16 23.07.2023)
Будет много электронной музыки, хип-хопа, хореографическое шоу, йога и многое другое, обещают организаторы
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Музыкальный фестиваль Komorebi пройдет на берегу Черного моря в курортном поселке Анаклия на острове Morimar с 4 по 6 августа, говорится в сообщении организаторов.
Авторы фестиваля обещают разнообразную программу: на двух сценах выступят более 40 ведущих мировых исполнителей электронной музыки. Также заявлены вечерние часы хип-хопа, хореографическое шоу, послеобеденная йога и многое другое.
Откроет фестиваль выдающийся дуэт современной электронной поп-музыки EASTER и местная исполнительница DEENA.
Новый проект фестиваля "Циони" стартует 4 августа. Он представляет собой оригинальное музыкально-театрально-хореографическое представление с участием группы Давида Чанишвили (ансамбль "Сухишвили") и техно-исполнителя Ираклия Данелия (YANAMASTE).
Организаторы позаботились и о трансфере. Из Тбилиси и Батуми в Анаклия и обратно будет организован транспорт, билеты на который можно приобрести онлайн. Микроавтобусы также будут курсировать на территории Самегрело.