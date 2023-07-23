https://sputnik-georgia.ru/20230723/premer-ministr-izrailya-perenes-operatsiyu-na-serdtse-280177239.html

Премьер-министр Израиля перенес операцию на сердце

Премьер-министр Израиля перенес операцию на сердце

Вице премьер, министр юстиции Израиля Ярив Левин временно исполняет обязанности премьер-министра, пока Нетаньяху проходит реабилитацию 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T15:48+0400

2023-07-23T15:48+0400

2023-07-23T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по установке кардиостимулятора, сообщаю израильские СМИ.Ранее сообщалось, что Нетаньяху доставили в больницу в связи с жалобами на плохое самочувствие. У премьера Израиля при обследовании не выявили проблем с сердцем, но ему имплантировали прибор для измерения сердечного ритма, после чего выписали из больницы. Показания этого прибора указали на необходимость установки кардиостимулятора.Специалисты центра подчеркивают, что после имплантации кардиостимулятора пациент должен круглосуточно наблюдаться в больнице, чтобы врачи могли контролировать реакцию организма на действие прибора, например, артериальное давление пациента и другие измерения, сообщает Kan.В канцелярии премьера сообщили, что визиты премьера Израиля в Турцию и на Кипр, которые планировалось провести на этой неделе, отложены из-за перенесенной операции.Министр юстиции Израиля и вице-премьер Ярив Левин будет временно исполнять обязанности премьер-министра, пока Нетаньяху проходит операцию по установке кардиостимулятора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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