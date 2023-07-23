https://sputnik-georgia.ru/20230723/saakashvili-chut-ne-unesli-v-obuvi-280189006.html

Саакашвили чуть не унесли в обуви

Саакашвили чуть не унесли в обуви

Приехавшие на осмотр к Михаилу Саакашвили польские врачи оказались нечисты на руку. Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала соответствующую... 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T23:16+0400

2023-07-23T23:16+0400

2023-07-23T23:27+0400

карикатуры

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/17/280188504_0:0:1205:677_1920x0_80_0_0_fa9ad28a277dc0186cebd2ef497d0379.jpg

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своих кроссовках биоматериал, взятый у бывшего президента. В бумагу, спрятанную в обуви, были завернуты ноготь и волос. Польский врач подтвердил, что этот материал был взят у Саакашвили, и он пытался его вынести в носке.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, мультимедиа