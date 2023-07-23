https://sputnik-georgia.ru/20230723/saakashvili-chut-ne-unesli-v-obuvi-280189006.html
Саакашвили чуть не унесли в обуви
Саакашвили чуть не унесли в обуви
Приехавшие на осмотр к Михаилу Саакашвили польские врачи оказались нечисты на руку. Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала соответствующую... 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T23:16+0400
2023-07-23T23:16+0400
2023-07-23T23:27+0400
карикатуры
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
мультимедиа
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Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своих кроссовках биоматериал, взятый у бывшего президента. В бумагу, спрятанную в обуви, были завернуты ноготь и волос. Польский врач подтвердил, что этот материал был взят у Саакашвили, и он пытался его вынести в носке.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.
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михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, мультимедиа
михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, мультимедиа
Саакашвили чуть не унесли в обуви
23:16 23.07.2023 (обновлено: 23:27 23.07.2023)
Приехавшие на осмотр к Михаилу Саакашвили польские врачи оказались нечисты на руку. Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала соответствующую запись с камеры видеонаблюдения
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своих кроссовках биоматериал, взятый у бывшего президента. В бумагу, спрятанную в обуви, были завернуты ноготь и волос. Польский врач подтвердил, что этот материал был взят у Саакашвили, и он пытался его вынести в носке.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.