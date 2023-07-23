https://sputnik-georgia.ru/20230723/tochnyy-prognoz-pogody-v-batumi-s-24-po-30-iyulya-280181590.html

Точный прогноз погоды в Батуми с 24 по 30 июля

Точный прогноз погоды в Батуми с 24 по 30 июля

Предстоящая неделя, по прогнозам грузинских синоптиков, будет дождливой в Батуми. Температура воздуха прогреется в дневные часы до 30 градусов. Ожидается шторм... 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T18:41+0400

2023-07-23T18:41+0400

2023-07-23T19:15+0400

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В понедельник, 24 июля, в Батуми ожидается дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус ночью, а днем столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 10-15 м/с. Во вторник, 25 июля, в Батуми будет облачно, временами дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов тепла, ночью немного прохладнее – плюс 22 градуса. Максимальная скорость ветра 10-15 м/с. В среду, 26 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с. В четверг, 27 июля, в Батуми будет облачно. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 21 градус, а днем – 30 градусов тепла. В пятницу, 28 июля, в Батуми ожидаются кратковременные дожди, особенно в первой половине дня. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов. Днем – 30 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 10-15 м/с. В субботу, 29 июля, в Батуми будет дождливо. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем температура поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 10 м/с. В воскресенье, 30 июля, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода, временами будет идти дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, батуми, точный прогноз погоды в батуми