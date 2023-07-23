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https://sputnik-georgia.ru/20230723/v-batumi-muzhchinu-ubilo-tokom-280170935.html
В Батуми мужчину убило током
В Батуми мужчину убило током
По словам очевидцев, мужчина погиб во время ремонта поврежденной линии электропередачи 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Мужчина средних лет погиб от удара током в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает местный телеканал "TV 25". Инцидент произошел на улице Шамиладзе в субботу поздно вечером. По словам очевидцев, мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей. Он пытался отремонтировать поврежденные линии электропередачи. На месте была мобилизована полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, батуми
грузия, новости, происшествия, батуми

В Батуми мужчину убило током

12:32 23.07.2023 (обновлено: 12:33 23.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария
Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По словам очевидцев, мужчина погиб во время ремонта поврежденной линии электропередачи
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Мужчина средних лет погиб от удара током в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает местный телеканал "TV 25".
Инцидент произошел на улице Шамиладзе в субботу поздно вечером. По словам очевидцев, мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей. Он пытался отремонтировать поврежденные линии электропередачи.

"Были повреждены линии электропередачи, местные жители вызвали ремонтников, и в это время произошел несчастный случай. Его ударило током, и он погиб", – рассказал очевидец.

На месте была мобилизована полиция.
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