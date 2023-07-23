https://sputnik-georgia.ru/20230723/v-batumi-muzhchinu-ubilo-tokom-280170935.html
В Батуми мужчину убило током
В Батуми мужчину убило током
По словам очевидцев, мужчина погиб во время ремонта поврежденной линии электропередачи 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T12:32+0400
2023-07-23T12:32+0400
2023-07-23T12:33+0400
грузия
новости
происшествия
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654277_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_d0e08d10ebe5bdaae4d75ef426c76eec.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Мужчина средних лет погиб от удара током в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает местный телеканал "TV 25". Инцидент произошел на улице Шамиладзе в субботу поздно вечером. По словам очевидцев, мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей. Он пытался отремонтировать поврежденные линии электропередачи. На месте была мобилизована полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654277_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_855a17b3615573628f15a896294ad90c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, батуми
грузия, новости, происшествия, батуми
В Батуми мужчину убило током
12:32 23.07.2023 (обновлено: 12:33 23.07.2023)
По словам очевидцев, мужчина погиб во время ремонта поврежденной линии электропередачи
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Мужчина средних лет погиб от удара током в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает местный телеканал "TV 25".
Инцидент произошел на улице Шамиладзе в субботу поздно вечером. По словам очевидцев, мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей. Он пытался отремонтировать поврежденные линии электропередачи.
"Были повреждены линии электропередачи, местные жители вызвали ремонтников, и в это время произошел несчастный случай. Его ударило током, и он погиб", – рассказал очевидец.
На месте была мобилизована полиция.