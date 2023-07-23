https://sputnik-georgia.ru/20230723/v-batumi-muzhchinu-ubilo-tokom-280170935.html

В Батуми мужчину убило током

В Батуми мужчину убило током

По словам очевидцев, мужчина погиб во время ремонта поврежденной линии электропередачи 23.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Мужчина средних лет погиб от удара током в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает местный телеканал "TV 25". Инцидент произошел на улице Шамиладзе в субботу поздно вечером. По словам очевидцев, мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей. Он пытался отремонтировать поврежденные линии электропередачи. На месте была мобилизована полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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