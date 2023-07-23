https://sputnik-georgia.ru/20230723/v-gruzii-v-svet-vyshel-pervyy-komiks-o-regbi-280190882.html

В Грузии в свет вышел первый комикс о регби

В Грузии в свет вышел первый комикс о регби

Цель комикса – популяризация регби и здорового образа жизни 23.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Первый грузинский комикс об одном из самом популярном в стране виде спорта - регби "Шеркинеба" (стат сильнее) вышел в свет. Цель комикса – популяризация регби и здорового образа жизни, а также объяснение школьникам и подросткам ценностей и правил игры простым языком. Сюжет комикса основан на реальной истории. Действие происходит в Кутаиси, где 12-летний Вако очень любит регби и хочет стать успешным игроком, как и его старший брат, чтобы защитить честь школы на школьном чемпионате. На этом пути Вако приходится преодолевать множество трудностей. "Шеркинеба" — первый грузинский спортивный комикс, сюжет и тема которого от начала до конца грузинские и украшены интересными картинками. До публикации комикс прошел долгий путь, дважды был представлен на Международном фестивале комиксов в Ангулеме (Франция) и был хорошо принят", — сказал автор проекта Лука Камушадзе. Всего планируется издать восемь серий комикса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, спорт, комиксы, регби, союз регби грузии