https://sputnik-georgia.ru/20230723/vysokaya-temperatura-vozdukha-i-dazhe-grad---pogoda-v-gruzii-na-blizhayshie-dni-280177512.html

Высокая температура воздуха и даже град – погода в Грузии на ближайшие дни

Высокая температура воздуха и даже град – погода в Грузии на ближайшие дни

В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T16:21+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами на фоне высокой температуры – такая погода сохранится в Грузии в ближайшие дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В некоторых районах Восточной Грузии до 25 июля возможен град. Температура воздуха на западе страны составит +28...+33 градуса, а на востоке Грузии +33...+38. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +35...+37 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии