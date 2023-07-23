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Высокая температура воздуха и даже град – погода в Грузии на ближайшие дни
Высокая температура воздуха и даже град – погода в Грузии на ближайшие дни
В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T16:21+0400
2023-07-23T16:21+0400
2023-07-23T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами на фоне высокой температуры – такая погода сохранится в Грузии в ближайшие дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В некоторых районах Восточной Грузии до 25 июля возможен град. Температура воздуха на западе страны составит +28...+33 градуса, а на востоке Грузии +33...+38. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +35...+37 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Высокая температура воздуха и даже град – погода в Грузии на ближайшие дни
16:21 23.07.2023 (обновлено: 16:22 23.07.2023)
В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами на фоне высокой температуры – такая погода сохранится в Грузии в ближайшие дни, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В некоторых районах Восточной Грузии до 25 июля возможен град. Температура воздуха на западе страны составит +28...+33 градуса, а на востоке Грузии +33...+38.
В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +35...+37 градусов.