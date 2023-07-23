https://sputnik-georgia.ru/20230723/yaponskoe-shou-natsu-matsuri-2023-otkryvaetsya-v-tbilisi-279499070.html

Японское шоу Natsu Matsuri 2023 открывается в Тбилиси

Японское шоу Natsu Matsuri 2023 открывается в Тбилиси

Это единственное событие в Тбилиси, которое предлагает незабываемое зрелище для любителей Японии и аниме 23.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Фестиваль японского лета под названием "Нацу-Мацури" (Natsu Matsuri 2023) открывается в столичном пространстве Silk Factory Studio в Тбилиси 23 июля, говорится в сообщении организаторов."Нацу-Мацури" – единственное событие, которое предлагает незабываемое зрелище для любителей Японии и аниме. Фестиваль проводится с 2015 года и ежегодно собирает более тысячи поклонников японской культуры. Традиционно организатором мероприятия выступает Центр японского языка и культуры.На фестивале гости смогут насладиться японской обстановкой и сотней горящих японских фонариков. Будут обустроены различные тематические фотоуголки, прилавки, где можно будет купить мангу, аниме-фигурки, аниме-аксессуары, футболки и другое.Посетители смогут познакомиться и с японской кухней – традиционные блюда приготовят грузинские, японские и украинские повара. Музыкально мероприятие оформит вокальный ансамбль "Ямабико", который исполнит японские песни.Фестиваль начнется в 12:00 и завершится в 20:00. В финале вечера состоится конкурс косплея, на котором будут объявлены его победители.Дресс-кода на мероприятии нет, однако организаторы будут рады, если гости придут в японской одежде или косплее, чтобы сделать мероприятие еще более красивым и зрелищным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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