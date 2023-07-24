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"Пешки в руках партии войны" – Субари о депутатах Европарламента

"Пешки в руках партии войны" – Субари о депутатах Европарламента

Грузинский депутат выступил с критикой в адрес евродепутатов 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T13:33+0400

2023-07-24T13:33+0400

2023-07-24T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Данные, обнародованные департаментом юстиции США, показали, что депутаты Европарламента не только являются маленькими пешками в руках "глобальной партии войны", но и получают за это деньги, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари. На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. В декларациях этих компаний приведены в том числе заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ. "Глобальная партия войны" – это, по утверждению лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Субари уверен, что данная кампания продолжится. Не будет Akerman, будут другие компании, которые продолжат все это, отметил политик. Он надеется, что все станет известным благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. "Надеюсь, что тот закон, который был заблокирован у нас, все же покажет все это, если это случится на территории Америки. Если это произойдет на территории Европы, мы об этом не узнаем, поскольку, к сожалению, Европа пока не принимала подобного закона", – отметил Субари. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>Что касается результатов этой кампании, то, по словам Субари, на это можно посмотреть с двух сторон. "Они не добились желаемого результата: не смогли устроить революцию в Грузии, не смогли вызволить Саакашвили из тюрьмы. Хотя это все равно имело негативный результат для страны. Им удалось нанести ущерб имиджу Грузии не только на Западе, но и во всем мире", – заявил Субари. При этом, как отметил депутат, положительная сторона этой кампании в том, что многие люди как в Грузии, так и на Западе показали свое истинное лицо. Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Саакашвили действует против интересов Грузии – вице-премьер о скандальных материалах>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Санкции против Грузии, резолюции ЕП, польские врачи – работа лоббистов Саакашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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