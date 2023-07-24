https://sputnik-georgia.ru/20230724/babintsev-ob-atake-ukrainskikh-dronov-nadezhnosti-pvo-i-rabote-nad-oshibkami-280226877.html
Бабинцев об атаке украинских дронов, надежности ПВО и "работе над ошибками"
Бабинцев об атаке украинских дронов, надежности ПВО и "работе над ошибками"
В России была проделана большая "работа над ошибками" прежде всего в части совершенствования средств обнаружения дронов, которые летят на малой высоте и... 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T16:01+0400
2023-07-24T16:01+0400
2023-07-24T16:08+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил генеральный директор ассоциации "Аэронекст" НТИ Глеб Бабинцев, комментируя новую атаку украинских беспилотников по Москве. По словам эксперта, произошедшее – "разовая акция", паниковать не стоит. Впрочем, главная опасность сейчас в том, что враг может начать использовать для терактов более современные дроны, которые менее уязвимы для систем РЭБ. Какой максимальный ущерб могут нанести инфраструктуре начиненные взрывчаткой беспилотники? Безопасно ли снимать летящие дроны? Почему не стоит запрещать молодежи учиться управлять БПЛА? Об этом и не только смотрите в полной версии интервью.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Бабинцев об атаке украинских дронов, надежности ПВО и "работе над ошибками"
16:01 24.07.2023 (обновлено: 16:08 24.07.2023)
В России была проделана большая "работа над ошибками" прежде всего в части совершенствования средств обнаружения дронов, которые летят на малой высоте и труднозаметны для систем ПВО.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил генеральный директор ассоциации "Аэронекст" НТИ Глеб Бабинцев, комментируя новую атаку украинских беспилотников по Москве. По словам эксперта, произошедшее – "разовая акция", паниковать не стоит.
Впрочем, главная опасность сейчас в том, что враг может начать использовать для терактов более современные дроны, которые менее уязвимы для систем РЭБ.
Какой максимальный ущерб могут нанести инфраструктуре начиненные взрывчаткой беспилотники? Безопасно ли снимать летящие дроны? Почему не стоит запрещать молодежи учиться управлять БПЛА? Об этом и не только смотрите в полной версии интервью.