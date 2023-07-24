https://sputnik-georgia.ru/20230724/dozhd-grad-i-silnyy-veter--pogoda-na-territorii-gruzii-rezko-ukhudshitsya-280206967.html

Дождь, град и сильный ветер – погода на территории Грузии резко ухудшится

Дождь, град и сильный ветер – погода на территории Грузии резко ухудшится

Ухудшение погоды начнется в понедельник во второй половине дня и продлится до среды 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T11:06+0400

2023-07-24T11:06+0400

2023-07-24T11:06+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни. По данным Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 24 до 26 июля в Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых районах сильный. А в восточной части страны град и усиление ветра. Ожидаемые дожди могут вызвать резкое повышение уровня воды в реках Грузии, а также спровоцировать активизацию оползневых процессов в горных районах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды