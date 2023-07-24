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https://sputnik-georgia.ru/20230724/dozhd-grad-i-silnyy-veter--pogoda-na-territorii-gruzii-rezko-ukhudshitsya-280206967.html
Дождь, град и сильный ветер – погода на территории Грузии резко ухудшится
Дождь, град и сильный ветер – погода на территории Грузии резко ухудшится
Ухудшение погоды начнется в понедельник во второй половине дня и продлится до среды 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T11:06+0400
2023-07-24T11:06+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни. По данным Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 24 до 26 июля в Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых районах сильный. А в восточной части страны град и усиление ветра. Ожидаемые дожди могут вызвать резкое повышение уровня воды в реках Грузии, а также спровоцировать активизацию оползневых процессов в горных районах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды

Дождь, град и сильный ветер – погода на территории Грузии резко ухудшится

11:06 24.07.2023
© photo: Sputnik / Igor Podgorny / Перейти в фотобанкКрупный град
Крупный град - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2023
© photo: Sputnik / Igor Podgorny
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Ухудшение погоды начнется в понедельник во второй половине дня и продлится до среды
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни.
По данным Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 24 до 26 июля в Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых районах сильный. А в восточной части страны град и усиление ветра.
Ожидаемые дожди могут вызвать резкое повышение уровня воды в реках Грузии, а также спровоцировать активизацию оползневых процессов в горных районах страны.
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