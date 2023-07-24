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Дождь, град и сильный ветер – погода на территории Грузии резко ухудшится
Дождь, град и сильный ветер – погода на территории Грузии резко ухудшится
Ухудшение погоды начнется в понедельник во второй половине дня и продлится до среды 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T11:06+0400
2023-07-24T11:06+0400
2023-07-24T11:06+0400
погода
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национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни. По данным Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 24 до 26 июля в Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых районах сильный. А в восточной части страны град и усиление ветра. Ожидаемые дожди могут вызвать резкое повышение уровня воды в реках Грузии, а также спровоцировать активизацию оползневых процессов в горных районах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
Дождь, град и сильный ветер – погода на территории Грузии резко ухудшится
Ухудшение погоды начнется в понедельник во второй половине дня и продлится до среды
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни.
По данным Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 24 до 26 июля в Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых районах сильный. А в восточной части страны град и усиление ветра.
Ожидаемые дожди могут вызвать резкое повышение уровня воды в реках Грузии, а также спровоцировать активизацию оползневых процессов в горных районах страны.