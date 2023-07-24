https://sputnik-georgia.ru/20230724/georgievskiy-traktat--chto-znayut-i-dumayut-o-dokumente-zhiteli-tbilisi-280212023.html

Георгиевский трактат – что знают и думают о документе жители Тбилиси?

Георгиевский трактат – что знают и думают о документе жители Тбилиси?

Георгиевский трактат между объединенным Картли-Кахетинским царством и Российской Империей был заключен 240 лет назад. Что знают об этом сегодня жители Грузии и... 24.07.2023, Sputnik Грузия

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Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне это город Георгиевск в Ставропольском крае РФ. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии. В день 240-летия Георгиевского трактата Sputnik Грузия провел опрос среди жителей столицы, чтобы узнать, помнят ли они события того времени и как оценивают.

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