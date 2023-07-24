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Георгиевский трактат – что знают и думают о документе жители Тбилиси?
Георгиевский трактат – что знают и думают о документе жители Тбилиси?
Георгиевский трактат между объединенным Картли-Кахетинским царством и Российской Империей был заключен 240 лет назад. Что знают об этом сегодня жители Грузии и... 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T11:55+0400
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Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне это город Георгиевск в Ставропольском крае РФ. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии. В день 240-летия Георгиевского трактата Sputnik Грузия провел опрос среди жителей столицы, чтобы узнать, помнят ли они события того времени и как оценивают.
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Георгиевский трактат – что знают и думают о документе жители Тбилиси?
11:55 24.07.2023 (обновлено: 12:00 24.07.2023)
Георгиевский трактат между объединенным Картли-Кахетинским царством и Российской Империей был заключен 240 лет назад. Что знают об этом сегодня жители Грузии и как они оценивают историческую значимость этого документа? Смотрите видео Sputnik Грузия
Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне это город Георгиевск в Ставропольском крае РФ. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии.
В день 240-летия Георгиевского трактата Sputnik Грузия провел опрос среди жителей столицы, чтобы узнать, помнят ли они события того времени и как оценивают.