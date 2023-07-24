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Массовая авария произошла на главной автотрассе Грузии
Массовая авария произошла на главной автотрассе Грузии
Изначально друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем еще восемь, двигавшихся позади 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T18:03+0400
2023-07-24T18:03+0400
2023-07-24T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Десять автомобилей столкнулись в результате ДТП на Горийском участке трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщает телекомпания "Формула". Изначально друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем еще восемь, двигавшихся позади. По информации МВД, расследование ДТП начато в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. О пострадавших не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, дтп
грузия, происшествия, новости, дтп
Массовая авария произошла на главной автотрассе Грузии
Изначально друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем еще восемь, двигавшихся позади
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Десять автомобилей столкнулись в результате ДТП на Горийском участке трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщает телекомпания "Формула".
Изначально друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем еще восемь, двигавшихся позади.
По информации МВД, расследование ДТП начато в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
О пострадавших не сообщается.