https://sputnik-georgia.ru/20230724/massovaya-avariya-proizoshla-na-glavnoy-avtotrasse-trasse-gruzii-280230852.html

Массовая авария произошла на главной автотрассе Грузии

Массовая авария произошла на главной автотрассе Грузии

Изначально друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем еще восемь, двигавшихся позади 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T18:03+0400

2023-07-24T18:03+0400

2023-07-24T18:03+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Десять автомобилей столкнулись в результате ДТП на Горийском участке трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщает телекомпания "Формула". Изначально друг с другом столкнулись два легковых автомобиля, а затем еще восемь, двигавшихся позади. По информации МВД, расследование ДТП начато в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. О пострадавших не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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