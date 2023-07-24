https://sputnik-georgia.ru/20230724/na-rodine-georgievskogo-traktata-otmechayut-240-letie-ego-podpisaniya-280228752.html

На родине Георгиевского трактата отмечают 240-летие его подписания

На родине Георгиевского трактата отмечают 240-летие его подписания

Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею подписания Георгиевского трактата, согласно которому царство Картли-Кахети вошло в состав Российской империи... 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T17:07+0400

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Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, где сейчас расположен город Георгиевск. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии.В рамках мероприятия в Георгиевске состоялся круглый стол с участием представителей грузинской диаспоры, а также приглашенных из Грузии делегатов. В ходе мероприятия говорили о предпосылках подписания соглашения, обсудили его судьбоносность для Грузии, а также подвели его итоги спустя почти два с половиной столетия.

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