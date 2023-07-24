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Пожар в горах Грузии – сгорел жилой дом
Пожар в горах Грузии – сгорел жилой дом
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T10:44+0400
2023-07-24T10:44+0400
2023-07-24T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Жилой дом сгорел в результате пожара в высокогорной Сванети, сообщает телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел в районе Местия поздно ночью. Что стало причиной возгорания на данном этапе не известно. На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи. Информация о пострадавших не распространяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, местия, сванети, пожар
происшествия, новости, грузия, местия, сванети, пожар
Пожар в горах Грузии – сгорел жилой дом
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik.
Жилой дом сгорел в результате пожара в высокогорной Сванети, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Инцидент произошел в районе Местия поздно ночью. Что стало причиной возгорания на данном этапе не известно. На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи.
Информация о пострадавших не распространяется.