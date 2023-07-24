https://sputnik-georgia.ru/20230724/pozhar-v-gorakh-gruzii--sgorel-zhiloy-dom---280206328.html

Пожар в горах Грузии – сгорел жилой дом

Пожар в горах Грузии – сгорел жилой дом

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T10:44+0400

2023-07-24T10:44+0400

2023-07-24T10:44+0400

происшествия

новости

грузия

местия

сванети

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237147_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0c840c9381a80f5152b95d05258c6fab.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Жилой дом сгорел в результате пожара в высокогорной Сванети, сообщает телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел в районе Местия поздно ночью. Что стало причиной возгорания на данном этапе не известно. На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи. Информация о пострадавших не распространяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

местия

сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, местия, сванети, пожар